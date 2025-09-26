Реклама
Песков заявил об отчаянных попытках Зеленского убедить ЕС в своей силе

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Синицын
Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает отчаянные попытки убедить представителей Европы, что он отличный военачальник, тогда как украинские позиции ухудшаются с каждым днем. Об этом 26 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых (а этими кормильцами должны стать европейцы) чтоб их убедить в том, что он хороший вояка. Неудачливый вояка, поэтому он сыпет угрозами направо, налево, что звучит достаточно безответственно», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он добавил, что такое поведение украинского лидера лишний раз свидетельствует о том, что киевский режим занимают мысли о продолжении военных действий, а не о мире.

«Между тем реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение и переговорные позиции Украины ухудшаются», — резюмировал Песков.

Вне себя от рады: почему украинские депутаты недовольны Зеленским
В пропрезидентской фракции возмущаются монополизацией власти

До этого, 21 сентября, Песков подчеркнул, что Европа не только делает всё для продолжения конфликта, но также пытается всячески сподвигнуть на это президента Украины. Европейские государства делают всë возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность, добавил представитель Кремля.

Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС». После, 26 сентября, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

