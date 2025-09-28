Идут на снижение: доходность облигаций в 2026 году упадет до 10%
Доходность гособлигаций упадет до 10% в 2026-м — сейчас она составляет 14%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Это будет происходить на фоне снижения ключевой, которая может опуститься до 12–13% к концу года, именно такой уровень заложен в новом проекте бюджета. Корпоративные облигации в 2026-м тоже начнут приносить меньшую доходность. Почему инвестиции в такие активы будут выгоднее, чем банковские вклады, — в материале «Известий».
Какие сейчас доходы от облигаций
Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) упадет до 10% на горизонте 12 месяцев. Об этом «Известиям» сообщили аналитики и участники рынка. Снизится доходность к погашению и у корпоративных бондов. По оценкам специалистов, они также опустятся на несколько процентных пунктов, однако всё же останутся выгоднее банковских вкладов.
Сейчас доходность государственных облигаций составляет в среднем 14,5% для бумаг со сроком 10 лет и 13,9% для бондов на два года, сообщила эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. До снижения ключевой до 17% по итогам последнего заседания ЦБ ставки были выше примерно на 0,5 п.п. При этом многие аналитики ожидали более быстрого смягчения политики ЦБ, поэтому решение регулятора вызвало продажи облигаций, из-за чего доходности даже немного выросли.
Минфин при подготовке бюджета ориентировался на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и учитывал ключевую ставку на уровне 12–13% в 2026 году, сообщил в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме глава ведомства Антон Силуанов. Такая корректировка станет основной причиной снижения доходности гособлигаций.
— На горизонте года всё будет зависеть от инфляции и экономической ситуации. Именно они будут влиять на решение ЦБ, которое и повлияет на доходности облигаций. В базовом сценарии ставка в 2026 году будет в среднем 12–13%, скорее всего, доходности ОФЗ будут двигаться к 10%, — обратила внимание Ольга Гогаладзе.
Более уязвимыми к макроэкономической обстановке станут именно «короткие» облигации сроком на два года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Их доходность будет отставать от «длинных» примерно на 1 п.п.
При этом качественные корпоративные бумаги сейчас дают порядка 17–18%, указал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Однако после заседания ЦБ доходности начали постепенно сползать вниз. При дальнейшем смягчении политики регулятора в направлении 15–16% уже к концу года можно ожидать снижения доходности «корпоратов» до 13,5–14%.
При этом, по оценкам Владимира Чернова, купоны компаний из топ-эшелона упадут не так сильно — до 14–15,5%.
Наряду с этим средние ставки по вкладам сейчас составляют 14% годовых, а значит, облигации для инвесторов сейчас всё же выгоднее.
Иногда банки привлекают средства под высокие проценты, но инвестируют их в рискованные или нестабильные проекты. В таких случаях существует риск, что кредитная организация может потерять часть своих средств, о чем сообщали «Известия».
Средства россиян на вкладах гарантированы на сумму 1,4 млн в каждом банке системой страхования вкладов. В нее входит каждая кредитная организация, которая привлекает депозиты у физлиц. Чтобы точно получить вложенные деньги обратно, россияне могут поместить свои средства на вклады в разные банки в пределах указанной суммы.
Сейчас игроки еще предлагают довольно выгодные ставки, однако скоро они могут опуститься еще больше. Причем снижаться они будут быстрее, чем по кредитам.
Что означает рост цен на облигации для экономики
Облигации сегодня — это популярный инвестиционный инструмент, обратил внимание Андрей Бархота. По мере снижения ставок в экономике стоимость этих ценных бумаг растет — за год при благоприятном сценарии они могут прибавить 5–7%, считают Денис Астафьев из SharesPro и завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.
Снижение доходности десятилетних ОФЗ уже до 12,5% к середине 2026 года приведет к росту цен облигаций на 15–20%, спрогнозировал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. И это без учета купонного дохода.
Доходности гособлигаций зависят от ключевой ставки — точно так же, как и ставки по кредитам и ипотеке, пояснил Владимир Чернов. Когда растут цены на ОФЗ, закономерно падают их доходности, то есть государство и компании могут занимать деньги на внутреннем рынке дешевле, добавил он. Они смогут выпускать больше облигаций, потому что низкие ставки делают заимствования выгоднее.
Банки, которые держат эти облигации, тоже могут давать кредиты под меньший процент. Со временем это влияет и на ипотеку: если государству и компаниям выгоднее брать займы, финорганизации постепенно снижают ставки и для обычных людей, пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Всё это говорит о том, что ситуация в экономике развивается по более сдержанному сценарию: снижение доходности облигаций и рост их цен отражают умеренное смягчение политики ЦБ и осторожные ожидания инвесторов, отметил Андрей Бархота. Это также подтверждают заявления регулятора. Выступая на форуме ассоциации банков России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала новый проект бюджета дезинфляционным, писали «Известия».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Это значит, что государство и компании будут получать более дешевое финансирование, банки — постепенно снижать ставки по кредитам, а инвесторы — продолжать искать доходные инструменты. Рынок облигаций адаптируется к новым условиям, поддерживая стабильность и обеспечивая плавное развитие экономики без резких колебаний, резюмировал эксперт.