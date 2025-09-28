Идут на снижение: доходность облигаций в 2026 году упадет до 10%

Доходность гособлигаций упадет до 10% в 2026-м — сейчас она составляет 14% , следует из консенсус-прогноза «Известий». Это будет происходить на фоне снижения ключевой, которая может опуститься до 12–13% к концу года , именно такой уровень заложен в новом проекте бюджета. Корпоративные облигации в 2026-м тоже начнут приносить меньшую доходность. Почему инвестиции в такие активы будут выгоднее, чем банковские вклады, — в материале «Известий» .

Какие сейчас доходы от облигаций

Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) упадет до 10% на горизонте 12 месяцев . Об этом «Известиям» сообщили аналитики и участники рынка. Снизится доходность к погашению и у корпоративных бондов . По оценкам специалистов, они также опустятся на несколько процентных пунктов, однако всё же останутся выгоднее банковских вкладов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сейчас доходность государственных облигаций составляет в среднем 14,5% для бумаг со сроком 10 лет и 13,9% для бондов на два года , сообщила эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. До снижения ключевой до 17% по итогам последнего заседания ЦБ ставки были выше примерно на 0,5 п.п . При этом многие аналитики ожидали более быстрого смягчения политики ЦБ, поэтому решение регулятора вызвало продажи облигаций, из-за чего доходности даже немного выросли .

Справка «Известий» Доходность к погашению — это общий заработок инвестора по облигации, который складывается из купонных выплат и разницы между ценой покупки и ценой погашения. Например, если номинал облигации 100 рублей, сейчас она стоит 95, до погашения два года, а годовой купон — 5 рублей, то инвестор за это время получит два купона по 5 рублей (всего 10) и еще 5 рублей разницы, когда цена при погашении «подтянется» до номинала. В итоге его общий доход составит 15 рублей на вложенные 95, то есть примерно 7,9% в год.

Минфин при подготовке бюджета ориентировался на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и учитывал ключевую ставку на уровне 12–13% в 2026 году , сообщил в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме глава ведомства Антон Силуанов. Такая корректировка станет основной причиной снижения доходности гособлигаций .

— На горизонте года всё будет зависеть от инфляции и экономической ситуации. Именно они будут влиять на решение ЦБ, которое и повлияет на доходности облигаций . В базовом сценарии ставка в 2026 году будет в среднем 12–13%, скорее всего, доходности ОФЗ будут двигаться к 10%, — обратила внимание Ольга Гогаладзе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Более уязвимыми к макроэкономической обстановке станут именно «короткие» облигации сроком на два года , считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Их доходность будет отставать от «длинных» примерно на 1 п.п .

При этом качественные корпоративные бумаги сейчас дают порядка 17–18% , указал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Однако после заседания ЦБ доходности начали постепенно сползать вниз. При дальнейшем смягчении политики регулятора в направлении 15–16% уже к концу года можно ожидать снижения доходности «корпоратов» до 13,5–14% .

При этом, по оценкам Владимира Чернова, купоны компаний из топ-эшелона упадут не так сильно — до 14–15,5% .

Наряду с этим средние ставки по вкладам сейчас составляют 14% годовых, а значит, облигации для инвесторов сейчас всё же выгоднее .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Иногда банки привлекают средства под высокие проценты, но инвестируют их в рискованные или нестабильные проекты. В таких случаях существует риск, что кредитная организация может потерять часть своих средств, о чем сообщали «Известия».

Средства россиян на вкладах гарантированы на сумму 1,4 млн в каждом банке системой страхования вкладов. В нее входит каждая кредитная организация, которая привлекает депозиты у физлиц . Чтобы точно получить вложенные деньги обратно, россияне могут поместить свои средства на вклады в разные банки в пределах указанной суммы.

Сейчас игроки еще предлагают довольно выгодные ставки, однако скоро они могут опуститься еще больше. Причем снижаться они будут быстрее, чем по кредитам .

Что означает рост цен на облигации для экономики

Облигации сегодня — это популярный инвестиционный инструмент, обратил внимание Андрей Бархота. По мере снижения ставок в экономике стоимость этих ценных бумаг растет — за год при благоприятном сценарии они могут прибавить 5–7% , считают Денис Астафьев из SharesPro и завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Снижение доходности десятилетних ОФЗ уже до 12,5% к середине 2026 года приведет к росту цен облигаций на 15–20% , спрогнозировал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. И это без учета купонного дохода .

Доходности гособлигаций зависят от ключевой ставки — точно так же, как и ставки по кредитам и ипотеке , пояснил Владимир Чернов. Когда растут цены на ОФЗ, закономерно падают их доходности, то есть государство и компании могут занимать деньги на внутреннем рынке дешевле , доб авил он. Они смогут выпускать больше облигаций, потому что низкие ставки делают заимствования выгоднее .

Банки, которые держат эти облигации, тоже могут давать кредиты под меньший процент. Со временем это влияет и на ипотеку: если государству и компаниям выгоднее брать займы, финорганизации постепенно снижают ставки и для обычных людей , пояснил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Всё это говорит о том, что ситуация в экономике развивается по более сдержанному сценарию: снижение доходности облигаций и рост их цен отражают умеренное смягчение политики ЦБ и осторожные ожидания инвесторов , отметил Андрей Бархота. Это также подтверждают заявления регулятора. Выступая на форуме ассоциации банков России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала новый проект бюджета дезинфляционным, писали «Известия».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: РИА Новости/Алексей Никольский