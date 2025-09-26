«Не теряю надежды вернуться в «Спартак» и постоянно играть за него»

В августе защитник московского «Спартака» Никита Чернов ушел в аренду сроком на год в самарские «Крылья Советов», за которые он выступал в 2019–2021 годах и откуда в начале 2022 года перешел в ряды красно-белых. Не так давно он приезжал с волжанами в Москву, где они проиграли спартаковцам в гостях со счетом 1:2 в матче девятого тура чемпионата России и опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В интервью «Известиям» 29-летний футболист оценил шансы вернуться в «Спартак», рассказал, как изменились «Крылья» за время его отсутствия, а также прокомментировал задачу финишировать в первой восьмёрке в этом чемпионате.

— Много шума наделала история с тем, как вы и другие футболисты «Крыльев» добирались на матч со «Спартаком» на такси, из-за того что предоставленный соперником автобус вовремя не доехал до вашего отеля. Это повлияло на игру команды?

— Никак не сказалось. Мы ехали в достаточно комфортных условиях. Тем более там ехать было недолго — 20–25 минут от нашего отеля на Арбате до домашнего стадиона «Спартака» в Тушино. Так что даже не знаю, что сказать на ваш вопрос. Максимально комфортные условия, поэтому списывать на отсутствие автобуса наше поражение не стоит.

— С чем тогда связано было поражения от «Спартака», с учетом того что вы вели 1:0 после первого тайма?

— Устали, наверно. Очень много было беговой работы в первом тайме. Но до перерыва мы успевали перестраиваться, а после начала второго тайма «Спартак» забил нам буквально через пять минут. И в целом уже было видно, что соперник доминировал практически во всех аспектах. Нам уже тяжело было выдерживать его скорость.

— Насколько нынешние «Крылья» под руководством Магомеда Адиева отличаются в плане требований к вам от «Крыльев» времен вашего прошлого, когда их тренировал Игорь Осинькин, а с вами играли Сергей Пиняев, Иван Сергеев, Антон Зиньковский?

— Сильно отличаются. Тактика и игровая формация другие. Раньше играли в четыре защитника, сейчас — в пять. Структура меняется. И во многих нюансах есть отличия. Но ничего, постепенно адаптируюсь. Футболисты должны подстраиваться под требования любого тренера. Я стараюсь именно так делать.

— «Крылья Советов» способны по итогам сезона финишировать в первой половине таблицы, не ниже восьмого места, где находились до поражения от «Спартака»?

— Да, вполне. Я думаю, мы способны на многое. Главное, брать свои очки — в матчах с командами из нижней части таблицы и с теми, кто более-менее на равных идет с нами. Как минимум их надо стабильно побеждать. Ну и против лидеров выходить, кусаться и забирать очки в матчах с ними. Как мы сделали в выездной игре с «Локомотивом» (2:2).

— Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев перед сезоном говорил о пожелании финишировать в первой восьмерке РПЛ. Это реально?

— Я думаю, что да. Безусловно. Раз губернатор сказал, значит, надо делать. Поэтому будем стараться.

— После вашего ухода из «Спартака» много шуму наделало ваше интервью, где вы сказали, что главный тренер команды Деян Станкович никак не объяснял вам причины вашего отсутствия в составе. Удивились тому, что вас многие стали критиковать за такие слова?

— Не знаю. Скажу так, что да, я согласен: наверное, тренер не обязан это делать — объяснять подобные решения.

— В следующем году с высокой вероятностью с подачи Министерства спорта РФ будет ужесточен лимит на легионеров в РПЛ. Не было желания подождать этого момента, когда шансы вернуться в основу «Спартака» увеличатся?

— А сколько ждать? Еще год? Это многовато. Я и так уже год ждал. Хочется не ждать, а играть. Поэтому я в Самаре и стараюсь помочь «Крыльям». Надо максимально хорошо отыграть этот сезон, а там уже будем смотреть, когда летом вернусь в «Спартак» из аренды. Я еще не теряю надежды вернуться в клуб и постоянно играть за него.