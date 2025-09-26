Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

«Не теряю надежды вернуться в «Спартак» и постоянно играть за него»

Футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов — об аренде в самарский клуб, его шансах финишировать в первой восьмёрке РПЛ и возможности заиграть в рядах красно-белых
0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В августе защитник московского «Спартака» Никита Чернов ушел в аренду сроком на год в самарские «Крылья Советов», за которые он выступал в 2019–2021 годах и откуда в начале 2022 года перешел в ряды красно-белых. Не так давно он приезжал с волжанами в Москву, где они проиграли спартаковцам в гостях со счетом 1:2 в матче девятого тура чемпионата России и опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В интервью «Известиям» 29-летний футболист оценил шансы вернуться в «Спартак», рассказал, как изменились «Крылья» за время его отсутствия, а также прокомментировал задачу финишировать в первой восьмёрке в этом чемпионате.

— Много шума наделала история с тем, как вы и другие футболисты «Крыльев» добирались на матч со «Спартаком» на такси, из-за того что предоставленный соперником автобус вовремя не доехал до вашего отеля. Это повлияло на игру команды?

— Никак не сказалось. Мы ехали в достаточно комфортных условиях. Тем более там ехать было недолго — 20–25 минут от нашего отеля на Арбате до домашнего стадиона «Спартака» в Тушино. Так что даже не знаю, что сказать на ваш вопрос. Максимально комфортные условия, поэтому списывать на отсутствие автобуса наше поражение не стоит.

— С чем тогда связано было поражения от «Спартака», с учетом того что вы вели 1:0 после первого тайма?

— Устали, наверно. Очень много было беговой работы в первом тайме. Но до перерыва мы успевали перестраиваться, а после начала второго тайма «Спартак» забил нам буквально через пять минут. И в целом уже было видно, что соперник доминировал практически во всех аспектах. Нам уже тяжело было выдерживать его скорость.

Время первым: в Кубке России могут определиться победители групп
В четвертом туре «Зенит» примет «Ахмат», «Краснодар» поедет в Самару, «Спартак» сыграет с «Ростовом»

— Насколько нынешние «Крылья» под руководством Магомеда Адиева отличаются в плане требований к вам от «Крыльев» времен вашего прошлого, когда их тренировал Игорь Осинькин, а с вами играли Сергей Пиняев, Иван Сергеев, Антон Зиньковский?

— Сильно отличаются. Тактика и игровая формация другие. Раньше играли в четыре защитника, сейчас — в пять. Структура меняется. И во многих нюансах есть отличия. Но ничего, постепенно адаптируюсь. Футболисты должны подстраиваться под требования любого тренера. Я стараюсь именно так делать.

— «Крылья Советов» способны по итогам сезона финишировать в первой половине таблицы, не ниже восьмого места, где находились до поражения от «Спартака»?

— Да, вполне. Я думаю, мы способны на многое. Главное, брать свои очки — в матчах с командами из нижней части таблицы и с теми, кто более-менее на равных идет с нами. Как минимум их надо стабильно побеждать. Ну и против лидеров выходить, кусаться и забирать очки в матчах с ними. Как мы сделали в выездной игре с «Локомотивом» (2:2).

— Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев перед сезоном говорил о пожелании финишировать в первой восьмерке РПЛ. Это реально?

— Я думаю, что да. Безусловно. Раз губернатор сказал, значит, надо делать. Поэтому будем стараться.

— После вашего ухода из «Спартака» много шуму наделало ваше интервью, где вы сказали, что главный тренер команды Деян Станкович никак не объяснял вам причины вашего отсутствия в составе. Удивились тому, что вас многие стали критиковать за такие слова?

— Не знаю. Скажу так, что да, я согласен: наверное, тренер не обязан это делать — объяснять подобные решения.

Осенью пора: что ждет нас в первом сентябрьском туре РПЛ
Московское дерби «Динамо» и «Спартака», встреча главной сенсации лета «Балтики» с «Зенитом»

— В следующем году с высокой вероятностью с подачи Министерства спорта РФ будет ужесточен лимит на легионеров в РПЛ. Не было желания подождать этого момента, когда шансы вернуться в основу «Спартака» увеличатся?

— А сколько ждать? Еще год? Это многовато. Я и так уже год ждал. Хочется не ждать, а играть. Поэтому я в Самаре и стараюсь помочь «Крыльям». Надо максимально хорошо отыграть этот сезон, а там уже будем смотреть, когда летом вернусь в «Спартак» из аренды. Я еще не теряю надежды вернуться в клуб и постоянно играть за него.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025