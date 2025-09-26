Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Президент США Дональд Трамп заявил, что вина в возможном шатдауне (роспуске) правительства Соединенных Штатов будет лежать на демократах.
«Да, может быть, потому что демократы сумасшедшие. Они не знают, что делают», — сказал 25 сентября глава государства, отвечая на вопрос журналистов пула Белого дома о возможном роспуске правительства, его слова приводит газета The Guardian.
Издание отметило, что этот шатдаун будет гораздо более агрессивным по сравнению с предыдущими, когда федеральные служащие отправлялись в отпуск, но возвращались на свои рабочие места, как только конгресс США одобрял новый финансовый план.
Сенат США 19 сентября отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, который должен был обеспечить работу федеральных ведомств с 30 сентября по 21 ноября. Трамп заявил, что после отклонения этого законопроекта в стране возможен шатдаун.
Газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме 26 сентября сообщила, что администрация президента США ждет шатдауна правительства страны в среду, 1 октября, и не планирует договариваться с Демократической партией. Собеседник газеты отметил, что отсутствие переговоров и наступление шатдауна должны причинить демократам «максимум боли».
