СМИ узнали об отсутствии планов по переговорам для недопущения шатдауна в США

Фото: TASS/Valerie Plesch
Администрация президента США Дональда Трампа ждет шатдауна (роспуска) правительства страны в среду, 1 октября, и не планирует договариваться с Демократической партией. Об этом 26 сентября сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«По словам высокопоставленного представителя Белого дома, администрация Трампа ожидает, что в среду правительство будет распущено, и в настоящее время нет планов вести переговоры с руководством Демократической партии», — говорится в публикации.

Собеседник газеты отметил, что отсутствие переговоров и наступление шатдауна должны причинить демократам «максимум боли». Этот шаг, как пишет Politico, подчеркивает уверенность Белого дома в том, что ответственность за возможный роспуск правительства и его последствия в виде массовых увольнений в федеральных агентствах лягут именно на Демократическую партию.

В связи с действиями Белого дома административно-бюджетное управление США уже поручило федеральным агентствам подготовить планы сокращений для сотрудников, чья работа в правительстве не является приоритетной в случает шатдауна, утверждает газета.

Объемы отставок: шатдаун поможет Трампу зачистить госаппарат от нелояльных
В США начнутся массовые увольнения госслужащих, если конгресс не согласует закон о бюджете

Сенат США 19 сентября отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, который должен был обеспечить работу федеральных ведомств с 30 сентября по 21 ноября. Трамп заявил, что после отклонения этого законопроекта в стране возможен шатдаун.

Издание The Hill 15 сентября отметило, что принятие временного законопроекта о расходах необходимо, чтобы избежать шатдауна правительства в конце месяца.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

