Окружить работой: количество вакансий на рынке труда превысило число незанятых

Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных, выяснили «Известия». В мае–июне количество свободных мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых — это говорит о дефиците кадров. Такая ситуация фактически влечет за собой гонку зарплат, однако компании не могут безгранично повышать своим работникам оплату труда. На этом фоне аудиторы порекомендовали сократить запланированные расходы на выплаты по безработице в бюджете на треть. Средняя численность зарегистрированных безработных в первом полугодии составила порядка 300 тыс. человек в месяц. Что будет дальше с рынком труда — в материале «Известий».

Как меняется число вакансий на рынке труда

В 2025-м в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении федбюджета за январь–июнь («Известия» его проанализировали). При этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн.

Как писали «Известия», число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025-го сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Согласно подсчетам аудиторов, количество вакансий вновь начало расти с марта 2025 года.

В пресс-службе Минтруда заявили редакции, что не всегда корректно впрямую сопоставлять число свободных рабочих мест и численность безработных, поскольку потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы, могут не совпадать.

Впрочем, наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а наименьшее — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа, уточнили в ведомстве.

— В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться, — пояснили в Минтруде.

Сейчас сохраняется ситуация дефицита кадров на рынке труда. Он сложился прежде всего из-за демографических процессов — прихода на рынок сравнительно малочисленного поколения, полагает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дмитрий Землянский.

По словам эксперта, дефицит не может покрываться исключительно за счет вовлечения на рынок труда безработных. Ситуация должна решаться благодаря повышению производительности труда, перетоку рабочей силы между секторами, а в отдельных ситуациях за счет привлечения иностранных работников, уверен он.

— Безработные уже фактически перестали быть ресурсом для снижения дефицита кадров. Это значит, продолжается искусственная гонка заработных плат, связанная не с ростом производительности, а с недостатком работников, — подчеркнул Дмитрий Землянский.

Пособия по безработице в 2025 году

Пока человек не может найти работу, государство предоставляет ему пособие по безработице. Его выплачивают тем, кто ищет место трудоустройства через центр занятости населения (ЦЗН). Если подходящих вакансий нет, человеку присваивают статус безработного и назначают пособие.

Справка «Известий» Размер пособия зависит от среднего заработка на прошлом месте работы, длительности безработицы и причины увольнения. Если человек работал по трудовому договору, уволился в течение года до обращения в ЦЗН и за этот год проработал не менее 26 недель, то первые три месяца он будет получать по 75% от среднего заработка (но не более 15 044 рублей), а вторые три месяца — по 60% (но не более 5880).

Согласно отчету СП, на соцвыплаты из бюджета в этом году предусмотрено 41,6 млрд рублей. Такая сумма была выделена исходя из расчета, что среднемесячная численность безработных будет на уровне 400 тыс. человек. Сейчас этот показатель составляет порядка 300 тыс., а общий объем выплат — около 14 млрд рублей (треть запланированных расходов), обратили внимание аудиторы.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала сократить запланированные расходы на выплаты по безработице — с 42 млрд рублей до 30 млрд. Это не означает, что размер выплаты уменьшится — в этом случае речь идет о лимите, заложенном в финплан.

Сэкономленные деньги можно перераспределить на переквалификацию работников и поддержку малого бизнеса — это поможет рынку труда стать гибче, полагает независимый HR-эксперт Анна Аликова.

— Размер пособия зафиксирован законодательно и подлежит ежегодной индексации — это предусмотрено бюджетом. Объемы средств, заложенных на выплату, ежегодно корректируются с учетом обращаемости и продолжительности поиска работы. При низкой обращаемости есть механизмы возврата средств в бюджет и перераспределения их на другие расходы, что и применяется в случае, если обращаемость за пособиями оказалась меньше прогнозных параметров, — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Что будет с рынком труда

В ближайшие годы нехватка кадров всё же останется. Сейчас острый дефицит трудящихся наблюдается в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, информационные технологии, сельское хозяйство и строительство, полагает профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова. Она добавила: нехватка трудящихся вынуждает работодателей переманивать или удерживать сотрудников, повышая вознаграждение.

— Зарплаты растут быстрее производительности труда и объемов выпуска предприятий, а это негативно сказывается на экономике. Повышение жалованья вынуждает компании увеличивать цены для потребителей, из-за чего в стране ускоряется инфляция, — пояснила специалист.

«Работа.ру» подсчитала для «Известий», что лидерами по зарплатным предложениям в этом году стали сферы строительства и недвижимости (97,6 тыс. рублей), транспорта и логистики (93,5 тыс.), а также производства и агропромышленности (89,8 тыс.). При этом самые низкие зарплаты оказались у сотрудников сферы персональных услуг (уборщицы, сиделки), неквалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и торговле.

Как отметила Екатерина Нежникова, постоянная индексация зарплат уменьшает прибыль бизнеса, а увеличение себестоимости товаров и услуг не позволяет развиваться в новых направлениях. Резервы компаний не безграничны, отметила и доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Гонка зарплат» сохранится, но она уже не будет такой стремительной, как ранее. К концу года средние зарплаты увеличатся примерно до 100 тыс. рублей, писали «Известия». Причем в начале 2026-го они еще вырастут, продолжила Людмила Иванова-Швец, поскольку за повышением МРОТ с 1 января на 20,7% (более 27 тыс.) подтянутся и зарплаты выше этой планки.