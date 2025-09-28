Естественное в науке: водоросли для здоровья устриц и пластичный лед

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала киевский режим наемными киллерами
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Мир
Захарова сообщила о гибели 17 человек за неделю от ударов ВСУ
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Армия
ВС РФ поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект транспортной инфраструктуры
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Мир
Bloomberg сообщило о критике Мерца в отношении Орбана из-за Украины на саммите ЕС
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Мир
Reuters сообщило о заморозке финансирования демштатов из-за шатдауна
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Наука и техника
В Минтрансе сообщили о планах внедрить биометрию в аэропортах в ближайшие годы
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Мир
Песков заявил об участии Путина в саммите G20
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Мир
В Кремле указали на постоянную передачу разведданных США Украине
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Песков заявил об изобилии нарушений и странностей на молдавских выборах

Естественное в науке: водоросли для здоровья устриц и пластичный лед

Самые интересные эксперименты недели в традиционной подборке «Известий»
Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские ученые провели серию экспериментов, которые показали, что кормовая добавка из водоросли спирулины заметно повышает иммунитет устриц. В нашей стране их разводят на черноморском побережье. Полученные данные помогут обеспечить хозяйства молодыми моллюсками, которых трудно получить в естественных условиях. Американские исследователи впервые провели нановидеосъемку процесса формирования льда и выяснили, что, несмотря на свою кристаллическую структуру, он способен пластично перетравиться под воздействием мельчайших внутренних пузырьков воздуха. Это позволяет ему не треснуть, как металлы или керамика. Подробнее об этих и других новостях из сферы науки читайте в еженедельной подборке «Известий».

Прибор ночного видения с AR поможет в специальных миссиях

Российский производитель специальной техники разрабатывает прибор ночного видения нового поколения с функцией дополненной реальности. Разработчик уже располагает основными оптическими и электронными компонентами устройства. Кроме высокого качества изображения при слабом освещении комплекс способен обмениваться данными с разведывательными беспилотниками и передавать сведения о положении бойцов и тактической обстановке в режиме реального времени на планшет командира или системам на основе искусственного интеллекта. Разработка также дает возможность вести стрельбу удаленно, не покидая укрытия.

Сегодня мы стоим на пороге серьезных изменений в области ночного видения и боевых систем. Опыт зарубежных стран показал, что развитие двигается не в сторону одной универсальной технологии, а в направлении комплексных гибридных решений. Поэтому наша главная задача — создать систему, которая объединит лучшие технические наработки и позволит эффективно комбинировать данные разных сенсоров и источников информации. В настоящее время мы разрабатываем комплекс, который ориентирован на элитные группы, действующие в тесной координации под управлением командиров. Для бойца чрезвычайно важно минимизировать риск: дистанционная стрельба, когда оружие ведет огонь, не раскрывая позицию самого бойца, — существенный шаг именно в этом направлении, — рассказал «Известиям» собственник компании «Экран ФЭП» Александр Демин.

прибор ночного виденья
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

В основе комплекса — беспленочные электронно-оптические преобразователи, созданные разработчиками системы. Этот компонент обеспечивает высокую светочувствительность и контрастность, а также четкость при смешанном освещении. При этом технология предохраняет прибор от перегрузок при попадании яркого света, убирает искажения и эффект ареола. Такие аппараты работают в широком диапазоне освещений, имеют высокую ударопрочность и длительный срок службы. Единственным серийным аналогом располагают только США.

Бой с «Тенью»: для операторов дронов созданы безопасные пункты управления
Новый комплекс защищенной связи позволяет нашим беспилотчикам вести боевые действия из тыловых районов

Ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков

Ученые ИТМО создали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который автоматически подбирает молекулы-кандидаты для создания новых антибиотиков. Система ищет соединения, к которым бактерии не смогут быстро выработать устойчивость.

Разработку уже опробовали в действии и обнаружили с ее помощью 56 новых соединений, которые могут лечь в основу более эффективных препаратов от кишечной палочки. Эта бактерия часто вызывает тяжелые инфекции ЖКТ.

— Исследования в лаборатории помогут экспериментально проверить, какова реальная активность полученных соединений. Обычно из стольких молекул-кандидатов, обнаруженных вычислительными методами, на практике подходящими оказываются один или два. Если результаты покажут высокую эффективность наших соединений, то можно будет подумать о патенте. Как раз такую лабораторию мы сейчас ищем, — рассказала «Известиям» одна из авторов исследования инженер передовой инженерной школы ИТМО, аспирантка Анастасия Орлова.

таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Антибиотики блокируют или видоизменяют действие белков вредных микроорганизмов и подавляют их рост и размножение. Но со временем препараты теряют свою эффективность, так как бактерии эволюционируют и меняют свои белки так, чтобы лекарства на них не действовали. Этот процесс называют антибиотикорезистентностью. Для его преодоления специалисты во всем мире ищут такие вещества, к которым микробы еще не успели приспособиться. Однако рано или поздно патогены научатся обходить действие и новых лекарств, поэтому гонка между фармацевтами и инфекциями продолжается непрерывно.

Нановидеосъемка помогла обнаружить способность льда к пластичности

Американские ученые провели видеосъемку процесса замерзания воды в наномасштабе. Несмотря на то что люди постоянно имеют дело со льдом, механизм его образования из жидкости остается малоизученным.

Чтобы получить сигналы на атомном уровне, необходимо вложить в образец много энергии. Стабилизировать лед в условиях, необходимых для визуализации, было очень сложно, — сказал Цзиншань Ду из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в Ричленде.

лед
Фото: Global Look Press/Silas Stein

Для съемки ученые охладили лед до –180 °C и сделали снимки с помощью электронного микроскопа. Это позволило им разглядеть, что происходит с нанопузырьками воздуха в воде во время замерзания. Они непрерывно возникали, перемещались, сжимались и растворялись внутри твердой структуры льда. В отличие от других твердых материалов, таких как керамика или металлы, он не трескался, а адаптировался к внутренним изменениям, сохраняя целостность кристалла.

Фитомодель: цифровые двойники сити-ферм помогут выращивать плоды с заданным вкусом
Как новые технологии позволят программировать полезные свойства овощей и фруктов

Водоросли помогут увеличить эффективность выращивающих устриц хозяйств

Специалисты Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН в ходе экспериментов установили, что кормовая добавка с содержанием микроводоросли спирулины повышает иммунитет и здоровье устриц, которых выращивают в аквакультурных хозяйствах. Эффект от вещества проявляется же через сутки.

— В нашем исследовании мы проводим экспериментальную оценку влияния водного экстракта фикобилипротеинов из спирулины, который получают сотрудники нашего института, на здоровье взрослых устриц. Эксперимент показал, что экстракт фикобилипротеинов оказывает положительное воздействие на клеточный иммунитет взрослых устриц уже спустя два-три дня после его включения в рацион моллюсков. Мы также доказали, что помимо своей эффективности в качестве стимулятора врожденного иммунитета экстракт из спирулины обладает крайне низкой токсичностью для устриц. Высокие концентрации этой добавки дают положительный эффект уже спустя сутки, — сказала руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александра Андреева.

устрицы
Фото: Getty Images/Dan Kitwood/Staf

Предложенное средство способно помочь в разведении молодняка моллюсков. Его получение остается главной проблемой аквакультурных ферм на черноморском побережье России.

Сильные переживания помогают вспомнить забытые моменты

Американские ученые выяснили, что сильные эмоции помогают людям вспомнить даже незначительные детали, которые они иначе бы забыли. По версии исследователей, мозг может связывать воедино различные факты, то есть сочетание сильного воспоминания со слабым может усиливать их. Когда более сильное воспоминание возникает вскоре после повседневного события, оно запускает локальный белковый шторм в гиппокампе и связанных с ним нейронных цепях. Помеченные нейроны могут захватывать эти белки, тем самым «склеивая» одно с другим.

Значимые события открывают временные окна, во время которых активизируют и обыденные воспоминания, произошедшие до и после ключевых, — отметили авторы научной работы.

депрессия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Это было установлено в ходе эксперимента, в котором участников просили запоминать изображения животных и инструментов. Зверей они помнили лучше, так как они вызывали больше эмоций. В некоторых случаях организаторы подкрепляли действия участников наградой, тогда память сохранялась дольше. Причем тем дольше, чем большим был приз. Данные, полученные учеными, помогут в улучшении методов психотерапии.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир