В МИД РФ назвали удар Киева по КТК игнорированием усилий по решению конфликта

Захарова: Киев ударом по КТК игнорирует усилия по решению конфликта
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Киев ударом по каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога», — отметила Захарова.

Она также сообщила, что последние атаки Киева на мирное население подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции (СВО).

Днем ранее Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом для Евросоюза (ЕС) о том, что Киев будет наносить удары по инфраструктуре стран объединения. Захарова подчеркнула, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

Пресс-служба КТК 24 сентября сообщила, что офис компании из-за атаки был поврежден, два работника получили ранения. В тот же день мэр Новороссийска Андрей Кравченко также рассказал об отражении в городе атаки безэкипажных катеров ВСУ.

