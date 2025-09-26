В ГД предложили изменить закон о штрафах за несообщение о переезде в военкомат

Группа депутатов 26 сентября внесла в Государственную думу (ГД) РФ законопроект, который предлагает изменить порядок штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Предполагается, что теперь они будут круглогодичными. Текст документа опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы.

«В пункте 4 статьи 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <...> слова «в период проведения призыва» исключить», — указано в законопроекте.

Изменения затронут статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается неисполнения гражданами обязанностей по воинскому учету. Сейчас за несообщение призывником в военкомат о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания в период призыва предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Законопроектом предлагается убрать условие, согласно которому административная ответственность за несообщение о переезде наступает только в период проведения призыва.

24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу c 1 января по 31 декабря. Предполагается, что призыв будет осуществляться в течение всего года. Отправка граждан, которые не пребывают в запасе, призванных на военную службу, будет организована два раза в год.

