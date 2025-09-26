Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В ГД предложили изменить закон о штрафах за несообщение о переезде в военкомат

В ГД предложили штрафовать призывников весь год за несообщение о переезде
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа депутатов 26 сентября внесла в Государственную думу (ГД) РФ законопроект, который предлагает изменить порядок штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Предполагается, что теперь они будут круглогодичными. Текст документа опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы.

«В пункте 4 статьи 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <...> слова «в период проведения призыва» исключить», — указано в законопроекте.

Изменения затронут статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая касается неисполнения гражданами обязанностей по воинскому учету. Сейчас за несообщение призывником в военкомат о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания в период призыва предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Законопроектом предлагается убрать условие, согласно которому административная ответственность за несообщение о переезде наступает только в период проведения призыва.

Год в сапогах: военный призыв в России может стать круглогодичным
В Госдуме предложили расширить сроки призывных мероприятий на военную службу

24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу c 1 января по 31 декабря. Предполагается, что призыв будет осуществляться в течение всего года. Отправка граждан, которые не пребывают в запасе, призванных на военную службу, будет организована два раза в год.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025