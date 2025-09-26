Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Курской и Брянской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа нейтрализовали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 26 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что один был ликвидирован над территорией Курской области, еще пять — над Брянской областью.

В этот же день сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали 55 украинских беспилотников над территорией России. Уточнялось, что дроны были уничтожены в небе над Азовским морем, Республикой Крым, Краснодарским краем, Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

