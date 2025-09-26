Реклама
На УАЗе запустили производство пикапов Sollers ST9

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
На площадке Ульяновского автозавода с конвейера сошли первые партии пикапов Sollers ST9 с высокой степенью локализации кузова и шасси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

На промышленной площадке УАЗа ведется строительство новых корпусов, монтаж современных линий и обновление оборудования, рассказал губернатор. В 2025 году планируется запустить новую прессовую линию, где штампуют детали кузова для модельного ряда предприятия, а также автомобилей Sollers. Сейчас на линии идет наладка оборудования.

«Для ускорения запуска мы помогли предприятию получить поддержку Федерального фонда развития промышленности. Также активно готовят запуск производства систем пассивной безопасности — рулевых колес, подушек и ремней», — поделился Русских.

В январе этого года «Соллерс» запустил производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла на Ульяновском автозаводе, эти модели базируются на JAC. На основе Sollers ST9, в основе которого лежит JAC T9, компания «Соллерс» разрабатывает внедорожник, его продажи ожидаются в начале 2026 года. Предсерийный вариант пикапа Sollers ST9 демонстрировался в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Удав на солярке: ульяновский грузовик получил новый мотор и КПП
На тесте «Известий» дизельный «УАЗ Профи»

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что Ульяновский автозавод произвел на конвейере первую партию из 10 предсерийных внедорожников «УАЗ «Патриот» с новой силовой установкой — бензиновым двигателем ZMZ Pro объемом 2,7 л и шестиступенчатой механической коробкой передач. Такая же трансмиссия устанавливается на пикапы Sollers ST6, но имеет другие настройки.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

