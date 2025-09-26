Мэр Казани обсудил с участниками молодежного БРИКС вызовы будущего

В Казани подходит к концу первый Юношеский фестиваль БРИКС, организованный по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. В рамках события в городской ратуше в пятницу, 26 сентября, прошла встреча участников фестиваля с градоначальником.

Мероприятие состоялось в том же зале, где год назад ведущие мировые лидеры встречались в ходе саммита БРИКС. Его главной темой стало обсуждение того,

каким будет мир через 25 лет, и что молодежь БРИКС может сделать, чтобы он стал лучше.

«Лидеры стран, из которых вы приехали, прибыли именно сюда — в сердце Казани, чтобы принять судьбоносные решения для всего мира. Сегодня же эстафету этой высокой миссии и ответственности перенимаете вы — юные представители стран БРИКС, которым предстоит формировать будущее наших народов и развивать международное сотрудничество», — подчеркнул Ильсур Метшин.

В рамках дискуссии подростки пришли к выводу, что в будущем особу роль будут играть совмещение экономического и технологического роста с сохранением природы, а также устойчивое развитие и равный для всех доступ к наиболее важным услугам. Это мнение молодежи разделил и мэр Казани.

«Важно жить в мире, где все страны и народы существуют в гармонии и согласии. Это называется многополярность. Мы можем учиться друг у друга, обмениваться идеями и делать наш мир лучше», — отметил он.

Первый Юношеский фестиваль БРИКС стартовал 20 сентября. Более 150 молодых людей из более чем десятка стран мира прибыли в Казань для участия в олимпиадах, конкурсах и круглых столах. Индивидуальные этапы позволили оценить знания участников по математике, физике и программированию. Командные задания и блоки проектной работы помогали думать в терминах конкретных городских задач: как снизить энергопотребление в школьных зданиях, как построить систему мониторинга качества воздуха в микрорайоне, какие цифровые сервисы нужны для вовлечения молодёжи в волонтерские инициативы.