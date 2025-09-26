Реклама
Новак назвал визит Путина в Китай новым импульсом для двусторонних отношений

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику (КНР) придал новый импульс укреплению двусторонних связей. Об этом 26 сентября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине.

Он напомнил, что визит российского лидера в Китай проходил в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине в начале сентября, а также мероприятий по случаю 80-й годовщины победы КНР над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

«Состоявшийся визит президента Путина в Китай, в ходе которого глава российского государства <…> провел в Пекине переговоры с председателем Си Цзиньпином и в качестве главного гостя посетил парад на площади Тяньаньмэнь <…> придал новый импульс укреплению двусторонних связей», — приводит слова Новака «РИА Новости».

Он добавил, что движущей силой российско-китайского партнерства являются регулярные встречи и контакты лидеров двух стран.

Дружеские объятия и разговоры за чашкой чая: как прошла поездка Путина в Китай

Поверенная в делах постоянного представительства Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Ихонг 24 сентября заявила, что старания США вынудить КНР отказаться от приобретения энергоносителей из России не повлияют на контракты между Москвой и Пекином.

Заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2025 (ВЭФ-2025) подтвердил готовность КНР продолжать укреплять сотрудничество с РФ в цепочках производства и поставок. Он также отметил высокую динамику данного процесса, поддерживаемого Путиным и Си Цзиньпином.

