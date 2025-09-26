Сырский заявил о создании нового рода войск на Украине
Украина создает новый род войск в составе воздушных сил — беспилотные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 сентября заявил главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Александр Сырский.
«Украина находится в процессе создания нового рода войск в наших воздушных силах — беспилотных систем противовоздушной обороны», — цитирует его украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
По словам Сырского, дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства сбивают дроны с эффективностью более 70%.
Ранее, 3 сентября, Сырский сообщил о начале строительства подземных сооружений для размещения военнослужащих на базе учебных центров на Украине. По его словам, в некоторых центрах уже 100% персонала размещаются под землей.
