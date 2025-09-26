Названы самые популярные у россиян авто дороже 5 млн рублей

Электрический кроссовер Avatr 11 оказался самым востребованным у россиян новым автомобилем стоимостью более 5 млн рублей в 2025 году. Об этом «Известиям» 26 сентября рассказал эксперты «Авито Авто», которые изучили данные по спросу на новые машины на платформе.

Среди других моделей стоимостью более 5 млн рублей зафиксирован высокий спрос на Zeekr 001, Lixiang L7, L9 и L6, а также на Tank 700, Exeed Exlantix ET, GAC M8, Voyah Free и Voyah Dream.

По данным аналитиков, спрос на такие автомобили вырос на 8,8% по сравнению с 2024 годом. Более востребованными стали машины марок Aito (в 4,3 раза), Exeed (вдвое), Avatr (+84,8%), Hongqi (+17,9%) и Zeekr (+13,4%).

Также выросла популярность ряда отдельных моделей: Avatr 11 (в 2,3 раза), Voyah Dream (+83,2%), Exeed RX (+78,1%), Exeed VX (+24,2%), Zeekr 001 (+21%) и Lixiang L9 (+4,8%).

Накануне сообщалось, что за последний год в России снизились цены более чем на 40 моделей новых авто. С 1 августа по 24 сентября 2025 года средняя стоимость машин в топ-20 этого рейтинга снизилась в среднем на 422 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

