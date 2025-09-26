Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Российский электрокар «Атом» прошел сертификацию в двух версиях

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский электрокар «Атом» прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет начать массовое производство и продажи модели в России. Об этом 26 сентября сообщает журнал «Авто.ру». В сертификате фигурируют две версии — базовая и для такси, которая отличается отсутствием переднего пассажирского кресла.

Длина электромобиля «Атом» составляет 3995 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1643 мм, а колесная база — 2635 мм. Заявленный радиус разворота — 4,9 м. Предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов.

Хетчбэк оснащен 204-сильным электромотором на задней оси, который позволяет ускоряться с нуля до «сотни» за 8 с и развивать до 170 км/ч. Емкость батареи составляет 77 кВт⋅ч, ее хватает на 500 км без подзарядки. Пополнение запаса энергии, чтобы ее хватило на дополнительные 100 км, займет 8 мин.

На быстром нейтроне: каким получился будущий российский электрокар
«Известия» протестировали предсерийный электромобиль «Атом»

Промышленный выпуск отечественного электромобиля «Атом» планируется начать в конце текущего года, а в 2026-м должен состояться выход модели на рынок, рассказывал накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. В середине июня «Кама», разработчик электрокара «Атом», отчиталась о завершении оснащения производственной площадки в Москве, где будет осуществляться конвейерная сборка. К запуску серийного производства готовы зоны сварки кузова и окраски, а также зона калибровки, тестирования и проверки качества.

Операционный директор по маркетингу «Атома» Олег Вахромеев 8 июля рассказал, что российский электромобиль «Атом» получит специальную комплектацию, предназначенную для госслужащих. Она будет отличаться интерьером и предлагаться в двух цветах кузова на выбор — черном и белом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025