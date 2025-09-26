Российский электрокар «Атом» прошел сертификацию в двух версиях

Российский электрокар «Атом» прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет начать массовое производство и продажи модели в России. Об этом 26 сентября сообщает журнал «Авто.ру». В сертификате фигурируют две версии — базовая и для такси, которая отличается отсутствием переднего пассажирского кресла.

Длина электромобиля «Атом» составляет 3995 мм, ширина — 1790 мм, высота — 1643 мм, а колесная база — 2635 мм. Заявленный радиус разворота — 4,9 м. Предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов.

Хетчбэк оснащен 204-сильным электромотором на задней оси, который позволяет ускоряться с нуля до «сотни» за 8 с и развивать до 170 км/ч. Емкость батареи составляет 77 кВт⋅ч, ее хватает на 500 км без подзарядки. Пополнение запаса энергии, чтобы ее хватило на дополнительные 100 км, займет 8 мин.

Промышленный выпуск отечественного электромобиля «Атом» планируется начать в конце текущего года, а в 2026-м должен состояться выход модели на рынок, рассказывал накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. В середине июня «Кама», разработчик электрокара «Атом», отчиталась о завершении оснащения производственной площадки в Москве, где будет осуществляться конвейерная сборка. К запуску серийного производства готовы зоны сварки кузова и окраски, а также зона калибровки, тестирования и проверки качества.

Операционный директор по маркетингу «Атома» Олег Вахромеев 8 июля рассказал, что российский электромобиль «Атом» получит специальную комплектацию, предназначенную для госслужащих. Она будет отличаться интерьером и предлагаться в двух цветах кузова на выбор — черном и белом.

