Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 20 по 26 сентября — можно в материале «Известий».

Группировка войск «Север» продолжила наступательные действия, продвигаясь в глубину обороны противника в Сумской области и освободив населенный пункт Юнаковка. В ходе боевых действий были поражены пять механизированных, мотопехотная, егерская, десантно-штурмовая бригады и два штурмовых полка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы, а также 29 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск «Запад» продолжила продвижение и заняла более выгодные рубежи. Российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в Кировске Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение четырем механизированным, двум штурмовым, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии. Потери противника составили более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 39 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск «Юг» освободила населенный пункт Переездное в Донецкой Народной Республике. В районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение семи механизированным, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде нацгвардии. Потери противника составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего.

Группировка войск «Центр» продолжила активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение четырем механизированным, танковой, трем десантно-штурмовым, двум егерским, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, трем бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии. Потери противника составили до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 12 артиллерийских орудий.

Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенные пункты Березовое и Калиновское в Днепропетровской области. Нанесено поражение трем механизированным, штурмовой бригаде ВСУ, двум бригадам теробороны, бригаде морской пехоты и бригаде нацгвардии. Потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 769 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 254 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 665 единиц специальной военной автомобильной техники.

