Украинские власти решили поставить на воинский учет всех мужчин возрастом 25–60 лет. Тех, кто до сих пор не попал в списки без законных оснований, поставят на учет автоматически, без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК) и прохождения медицинских комиссий. По мнению эксперта, эта мера призвана закрутить гайки для населения. Подробнее — в материале «Известий».

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие на территории Украины и не состоящие на воинском учете, попадут в соответствующие списки автоматически. Об этом сообщило украинское министерство обороны.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Также постановка на учет призывников в 17 лет теперь возможна дистанционно через мобильное приложение «Резерв+», без необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Процедура снятия с учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также автоматизирована.

В Киеве инициативу поясняют желанием упростить и цифровизировать процессы, сократить бюрократию и уменьшить нагрузку на ТЦК.

Однако политолог Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» заявил, что таким решением украинские власти хотят отправить большую часть населения на фронт из-за того, что на линии боевого соприкосновения им не хватает людей.

— Украине не хватает личного состава, потери большие. Народ разбегается — сотни тысяч человек самовольно оставляют часть. Украинские власти пытаются всех загрести, довести задачу, поставленную Западом по геноциду украинского населения, до логического завершения, то есть используя его в топке войны против России, — указал он.

Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

Украинские власти закрутили гайки для молодежи

Подобные новые законы привлекают внимание еще и потому, что буквально в августе киевский режим повысил возрастной порог для молодых граждан, которым разрешено покидать страну, до 22 лет. Всё это было сделано для того, чтобы облегчить пересечение границы.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Напомним, что ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет были введены после начала военной операции в феврале 2022 года. Исключения сделали для отцов многодетных семей, людей с инвалидностью, волонтеров, спортсменов, отдельных госслужащих и других категорий.

По мнению политолога Дудчака, теперь власти решили окончательно закрутить гайки для населения постарше.

— Несколько лет эта молодежь уезжала, не дожидаясь, когда у них наступит призывной возраст или 18 лет. То есть максимально пытались выехать и раньше, — заявил он.

Призывной возраст на Украине снизили до 25 лет

В условиях военного положения на Украине продолжается активная мобилизация граждан. Приказ о всеобщей мобилизации Владимир Зеленский подписал 24 февраля 2022 года.

Так, призывной возраст для тех, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, в 2024 году снизили с 27 до 25 лет, а мужчин 18–25 лет обязали проходить военную подготовку. Мобилизация в стране распространяется на мужчин до 60 лет.

Фото: Global Look Press/Serhiihudak

Также весной 2025 года США призвали Киев снизить порог мобилизации до 18 лет, но украинская сторона отказалась от этой идеи, сославшись на главную проблему Украины — нехватку оружия.