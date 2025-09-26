Лукашенко заявил о возможности построить в Белоруссии АЭС с расчетом на Донбасс
На востоке Белоруссии можно построить атомную электростанцию (АЭС) с расчетом на новые регионы РФ. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство БелТА.
На это предложение Путин ответил, что вопрос финансирования строительства АЭС не стоит. Главное, чтобы у АЭС были потребители.
Также Лукашенко предложил президенту России обсудить ряд региональных проблем.
«Есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях», — сказал Лукашенко.
Лукашенко 25 сентября заявил в ходе Глобального атомного форума в Москве, что Россия помогла Белоруссии стать ядерной державой. Он отметил, что Россия построила много ядерных станций, «наверное, больше, чем кто-либо».
