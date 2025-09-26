Рубикон Трампа: запрет на аннексию и новый порядок в Газе
В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп впервые публично пообещал не позволить Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан, поставив этим четкую красную линию в ближневосточной политике. Одновременно в Вашингтоне поддерживают инициативу назначить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра главой международной переходной администрации сектора Газа — структуры, которая будет управлять анклавом в течение ближайших пяти лет. На фоне гуманитарной катастрофы в Газе и общей нестабильности новая администрация может дать надежду на сохранение хрупкого спокойствия. Подробнее о том, как изменится ситуация на Ближнем Востоке и что стоит за новыми инициативами, — в материале «Известий».
Западный берег — красная линия Трампа
Президент США Дональд Трамп в резкой и однозначной форме заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. Заявление прозвучало на брифинге в Овальном кабинете Белого дома после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях сессии Генассамблеи ООН, где обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.
Глава США дал понять, что этот вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать.
«Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Нет, я не позволю, этого не произойдет», — подчеркнул Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.
В своей речи он также призвал прекратить разговоры об аннексии.
«Хватит. Пора остановиться», — высказался политический лидер США.
Ранее Трамп дал такие же обещания лидерам арабских и мусульманских стран во время закрытой встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Эта позиция стала ключевым пунктом из недавно представленного его администрацией плана из 21 пункта, направленного на прекращение конфликта между Израилем и управляющей сектором Газа ХАМАС, а также на создание нового органа управления анклавом, независимого от радикалов ХАМАС.
План Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа среди прочего включает в себя отправку в анклав воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в Газе после завершения конфликта, а также одномоментное освобождение всех заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.
Заявление Трампа, прозвучавшее на фоне международного давления и осуждения Израиля со стороны арабских стран и западных государств, резко снижает шансы на реализацию планов по расширению еврейским государством своей юрисдикции на Западном берегу. В настоящее время эта территория находится под контролем ФАТХ (доминирующей партии в Палестинской национальной администрации) во главе с Махмудом Аббасом.
При этом Трамп выразил надежду на скорое достижение перемирия в Газе и возвращение всех заложников.
Востоковед Кирилл Семенов назвал план Трампа на данный момент абсолютно непонятным и расплывчатым.
— Любой план будет сведен на нет, пока он не подразумевает санкции в отношении Израиля за невыполнение пунктов. Если будут какие-то санкции, тогда да, это (план. — «Известия») будет иметь какие-то возможности что-то там продвинуть, — говорит эксперт.
Без введения санкций, по мнению востоковеда, не будет подвижек в урегулировании конфликта в Газе, потому что Нетаньяху абсолютно не заинтересован в нем. Вместе с этим некоторые страны Европы могут быть готовы ввести санкции в отношении Израиля, США же этого делать не будут, считает Кирилл Семенов.
Как добавил востоковед Турал Керимов, новый план Трампа по Газе практически полностью отменяет его февральскую инициативу, главная часть которой заключалась в выселении палестинцев из Газы, оккупации анклава Израилем и контроле над ним американцами. Эксперт также отметил, что не нашлось ни одной страны, которая поддержала бы этот план, кроме самого Израиля. Сейчас же американцы переигрывают проект, поскольку у них остаются свои экономические и политические интересы.
Вместе с тем Турал Керимов не исключает, что новый план может быть блефом и попыткой, с одной стороны, задобрить «арабо-мусульманскую улицу», а с другой — надавить на израильтян.
Блэр возвращается: новый рулевой для Газы
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр готов возглавить международное переходное управление сектором Газа, которое планируется создать после завершения активной фазы конфликта. Об этом сообщают The Economist, Politico и ряд других изданий со ссылкой на источники, близкие к разработке стратегии.
Уточняется, что Блэр в течение нескольких недель после начала военного конфликта в 2023 году неоднократно посещал Иерусалим и поручал своему межконфессиональному благотворительному «Фонду веры» разработать план послевоенного мандата.
Тони Блэр
По данным зарубежных источников, знакомых с этим планом, Блэр может возглавить так называемый Международный переходный орган Газы (GITA), который получит мандат ООН и будет иметь полномочия высшего политического и юридического органа на срок до пяти лет. Предполагается, что временное правительство будет базироваться сначала в Эль-Арише (Египет), после чего войдет в сектор Газа под сопровождением многонациональных сил преимущественно из арабских стран, одобренных Советом Безопасности ООН.
В случае одобрения Блэр будет руководить советом из семи человек и сможет опираться на секретариат из 25 сотрудников, которые займутся управлением и восстановлением палестинского анклава. Финансирование планируется за счет монархий Персидского залива. Важной частью стратегии станет ликвидация влияния ХАМАС и постепенный переход под контроль Палестинской администрации после реформ. При этом переселение жителей Газы не предусмотрено.
Инициатива получила поддержку администрации президента США Дональда Трампа, в том числе спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа, бизнесмена и инвестора с иудейскими корнями Джареда Кушнера. Сам Блэр подчеркнул готовность посвятить себя делу прекращения кровопролития и восстановлению региона на фоне гуманитарного кризиса.
Палестина на перепутье: ждать ли перемен?
Несмотря на некоторые декларации и международные инициативы, перспективы создания самостоятельного палестинского государства в 2025 году остаются крайне туманными.
В сентябре 2025 года на саммите ООН с участием более 150 стран ведущая мировая организация вновь подтвердила поддержку решения о создании двух государств — израильского и палестинского, живущих в условиях мира и безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что право Палестины на государственность является не наградой, а законом, отказ в которого лишь подпитывает радикализм и терроризм.
Однако, по словам экспертов, мирный процесс зашел в тупик. Продолжающиеся нарушения прав человека, рост насилия и расширение еврейских поселений серьезно подрывают доверие и создают препятствия для переговоров. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху категорически отвергает возможность создания палестинского государства, видя в этом угрозу безопасности собственной страны.
Кроме того, экономический и гуманитарный кризис в Газе усугубляется не только военными действиями, но и блокадой, тысячами смертей, нехваткой жизненно важных ресурсов, разрушениями инфраструктуры и эпидемиями. Восстановление после конфликта потребует миллиардных инвестиций, которые не все союзники готовы выделять.
Сложности усугубляются внутренними проблемами палестинского общества. Разногласия между ФАТХ и ХАМАС препятствуют формированию единой стратегии и эффективного управления. В этих условиях международное сообщество ищет новые форматы помощи, в том числе через международные переходные администрации.
Выступление Нетаньяху в ООН 26 сентября
Вечером 26 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в начале речи обратился напрямую к заложникам в Газе. Его речь вызвала бурную и противоречивую реакцию. Когда глава израильского правительства поднялся на трибуну, многие делегации демонстративно покинули зал. А затем речь главы израильского правительства то и дело прерывалась криками, аплодисментами и свистом. Председателю пришлось шесть раз призывать зал к порядку.
Биньямин Нетаньяху
— Выступление Нетаньяху в ООН — это в первую очередь работа на внутреннюю (израильскую) аудиторию. А именно — на правоконсервативный электорат, чтобы показать, что руководство страны не поддается внешнему давлению и следует ранее взятому курсу. Отсюда и резкость формулировок. При этом суждения однозначны: неприятие идеи создания независимого Палестинского государства на Западном берегу в нынешнем виде, — заявил «Известиям» востоковед Леонид Цуканов.
Эксперт сомневается, что происходящее повлечет за собой волну новых признаний Палестины, но совершенно точно отразится на отношениях мировых игроков с Израилем.
— Отдельные шаги предпринимаются уже сейчас. Например, Испания первой из европейских стран окончательно прекратила торговлю оружием с израильтянами. Анонсирована (пока на уровне угрозы) кампания по признанию Нетаньяху персоной нон грата в ряде европейских стран. Эскалация будет вестись пошагово, чтобы максимально надавить на израильские власти, — заявил Леонид Цуканов.
При этом новых наступательных шагов на Западный берег Израиль предпринимать не будет — во всяком случае, пока не завершится командировка премьера в США.