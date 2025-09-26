В США предъявили обвинения экс-главе ФБР Джеймсу Коми. Что пишут СМИ

В США предъявили уголовные обвинения бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми, по которым ему грозит до пяти лет. Он обвиняется в даче ложных показаний перед конгрессом за то, что отрицал утечку во время расследования о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Коми является давним противником главы Белого дома. Что пишут мировые СМИ о новом громком процессе — в дайджесте «Известий».

NBC News: экс-директору ФБР предъявили обвинения

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми были предъявлены обвинения. Это произошло спустя несколько дней после того, как президент Дональд Трамп публично заявил, что генеральный прокурор США Пэм Бонди должна привлечь экс-главу ФБР и двух других политических противников к ответственности. Обвинительное заключение включает два пункта: дачу ложных показаний и воспрепятствование работе конгресса.

NBC News Обвинения основаны на показаниях, которые Коми дал 30 сентября 2020 года на слушаниях в судебном комитете сената. На вопрос сенатора Теда Круза, республиканца от Техаса, о данных им в 2017 году показаниях, в которых он утверждал, что не санкционировал утечку информации о расследованиях ФБР в отношении президента Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, Коми ответил: «Я подтверждаю эти показания».

Срок давности по обвинениям должен был истечь 30 сентября. В случае признания виновным Коми грозит до пяти лет тюрьмы. Бонди заявила, что обвинительное заключение «отражает стремление министерства юстиции привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет властью и вводит в заблуждение американский народ. Мы будем следовать фактам в этом деле».

Financial Times: Коми расследовал связи Трампа с Россией

Трамп уволил Коми с поста главы ФБР в 2017 году, когда тот руководил расследованием контактов между президентской кампанией Трампа 2016 года и российскими официальными лицами. Его увольнение привело к назначению Роберта Мюллера, который ранее возглавлял ФБР, специальным прокурором для проведения расследования. Мюллер в итоге не нашел доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой, а президент назвал расследование охотой на ведьм.

Financial Times С тех пор Коми и Трамп обмениваются резкими выпадами. Бывший глава ФБР назвал руководство президента корыстным, эгоистичным и основанным на личной преданности. В 2018 году Трамп назвал Коми худшим руководителем за всю историю ФБР.

Обвинительное заключение знаменует собой резкий скачок в атаках администрации Трампа на его политических противников. Это также вызовет обеспокоенность по поводу давней традиции, согласно которой минюст действует независимо от Белого дома. Эта норма была установлена после Уотергейтского скандала с президентом Ричардом Никсоном в 1970-х годах.

Axios: Коми заявил о своей невиновности

Коми заявил о своей невиновности после того, как ему были предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию в отношении России. Коми, у которого были непростые отношения с Трампом с тех пор, как его уволили с поста главы ФБР во время первой администрации республиканца, заявил, что его «сердце разбито за министерство юстиции», но он «полностью доверяет» федеральной судебной системе.

Axios «Моя семья и я годами знали, что противостояние Дональду Трампу имеет свою цену», — сказал Коми в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). – Но мы не представляем себе жизни по-другому. Мы не будем жить на коленях, и вам тоже не стоит этого делать».

Коми сказал, что не боится обвинений. Он заявил, что «страх — инструмент тирана», процитировав свою дочь Морин Коми, которая летом была уволена с должности федерального прокурора.

Reuters: показания 2020 году, которые привели к обвинениям Коми

Коми были предъявлены уголовные обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию в связи с показаниями, которые он дал в конгрессе в сентябре 2020 года о расследовании контактов между предвыборным штабом Трампа и российским правительством. Он заявил, что подтверждает правдивость других своих показаний перед сенатом в 2017-м. Тогда Коми заявил, что не раскрывал и не одобрял раскрытие информации средствам массовой информации о расследованиях ФБР в отношении Трампа или его оппонентки 2016 года Хиллари Клинтон.

Reuters Прокуроры утверждают, что это заявление [о правдивости показаний в 2017 году] ложно, поскольку Коми якобы санкционировал утечку информации, связанную с расследованием ФБР. В обвинительном заключении само расследование не упоминается, но, по всей видимости, оно связано с публикацией в The Wall Street Journal от октября 2016 года о расследовании ФБР в отношении благотворительного фонда семьи Клинтонов.

На слушаниях в 2020 году сенатор Тед Круз задал Коми вопросы о его заместителе Эндрю Маккейбе, который признался, что стал источником информации. Коми заявил, что не давал разрешения на раскрытие информации и не знал об этом до публикации статьи. Республиканцы также допрашивали Коми по поводу использования ФБР непроверенного и в значительной степени дискредитированного досье с сообщениями и слухами о связях Трампа с Москвой. Следователи ФБР использовали это досье, чтобы получить ордер на тайное наблюдение за бывшим помощником Трампа по предвыборной кампании.

Associated Press: Трамп усиливает кампанию возмездия

Беспрецедентная кампания возмездия Трампа против его предполагаемых политических врагов достигла новых высот. Спустя несколько дней после того, как Трамп публично потребовал действий от генерального прокурора Джеймс Коми, давняя мишень для гнева Трампа, был обвинен большим жюри в предполагаемой даче ложных показаний конгрессу в 2020 году. Эти события ознаменовали собой резкую эскалацию чрезмерного использования рычагов президентской власти для преследования своих политических противников.

Associated Press «Дональд Трамп ясно дал понять, что намерен превратить нашу систему правосудия в орудие наказания и подавления своих критиков, — заявил сенатор Марк Уорнер от Вирджинии, главный демократ в сенатском комитете по разведке. <…> «Подобное вмешательство — опасное злоупотребление властью, — заявил Уорнер. — Наша система зависит от того, принимают ли прокуроры решения на основе доказательств и закона, а не личных обид политика, решившего свести счеты».

Помимо Коми, Трамп также оказывал давление на прокуроров, требуя предъявить обвинения в мошенничестве с ипотекой генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая возбудила масштабное гражданское дело о мошенничестве против президента. Министерство юстиции также начало расследование обвинений в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых против Лизы Кук, управляющей Федеральной резервной системы, которая успешно оспорила в судах низшей инстанции попытки Трампа отстранить ее от должности.