В России произошло 343 ДТП за минувшие сутки

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 343 ДТП, в которых погибли 37 и получили ранения 405 человек. 30 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 26 сентября сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Ростовской области вечером в условиях дождя на 88-м км региональной автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск 44-летний водитель легковой автомашины не справился с управлением и допустил занос с последующим выездом на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В ДТП погибли виновник столкновения и его пассажир. Водитель и пассажир автомобиля «скорой» получили травмы и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение. Водительское удостоверение погибшему автомобилисту ранее не выдавалось.

С участием автобусов зафиксировано 25 ДТП, в которых погиб один человек, еще 34 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной 12 происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями. В результате 91 ДТП с участием пешеходов, 38 из которых произошли на пешеходных переходах и 53 вне зоны их действия, погибли семь пешеходов, еще 88 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 17 детей-пешеходов, 12 из которых получили травмы при переходе проезжей части в неустановленных для этого местах.

Также зарегистрировано 41 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых ранения получили 49 юных участников дорожного движения, в том числе 17 пассажиров, три велосипедиста и семь водителей мототранспорта. Погибли двое детей в возрасте до 16 лет: подросток, управлявший кроссовым мотоциклом, а также годовалый ребенок-пассажир легкового автомобиля, за рулем которого находился его нетрезвый отец, не имевший водительского удостоверения.

Так, в городе Сергаче Нижегородской области 68-летний водитель автобуса, следовавший без пассажиров в гараж, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущества в движении, и его транспортное средство столкнулось с мотоциклом, которым управлял 15-летний подросток, находившийся в мотошлеме. Его транспортное средство являлось спортинвентарем. Юный мотоциклист погиб.

В Амурской области в вечернее время на 7-м км региональной автодороги поселок Талдан – поселок Соловьевск 32-летний водитель без права управления и в состоянии алкогольного опьянения съехал на легковой автомашине с дороги и опрокинулся. В автоаварии погиб его сын 2024 года рождения, который, в нарушение правил безопасной перевозки детей, находился на руках у матери, сидевшей на переднем сиденье. Сама женщина-пассажир после оказания медпомощи направлена на амбулаторное лечение с травмами.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция призвала граждан, не прошедших обучения в автошколах и не получивших водительских прав, либо лишенных их, воздержаться от попыток сесть за руль и выехать на дороги общего пользования. Вдвойне недопустимо делать это в состоянии опьянения. Такими необдуманными действиями водители подвергают реальной опасности не только личные жизнь и здоровье, но также жизни и здоровье других участников дорожного движения, включая своих пассажиров.

Госавтоинспекция также рекомендовала автомобилистам неукоснительно соблюдать ПДД и водительскую дисциплину. Важно верно оценивать габариты и скорость движения транспортного средства, погодные условия, состояние и ширину проезжей части, рельеф местности и возможность заноса. Соблюдение водительской дисциплины особенно необходимо, если в салоне находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности.

Кроме того, Госавтоинспекция призвала родителей строго контролировать и пресекать попытки детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, запретив управление авто- и мототранспортом без соответствующего на то права и навыков вождения. Отсутствие контроля за поведением и досугом подростков, особенно в вечернее время, зачастую может привести к получению ими травм или даже их гибели на дорогах.

«Обращаем внимание родителей на административную ответственность в размере 30 тыс. рублей за предоставление возможности управления авто- и мототранспортом детьми, не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории. В свою очередь, водителям транспортных средств всех категорий следует быть предельно внимательными при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Никогда не торопитесь побыстрее их «проскочить», тем самым создавая помеху остальным участникам дорожного движения», — отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

24 сентября сообщалось, что Госдума на пленарном заседании 24 сентября отклонила законопроект, которым предлагалось записывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов.

