Симоньян ответила на критику Кушанашвили по поводу ее заболевания

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 сентября отреагировала на критику телеведущего Отара Кушанашвили, который усомнился в ее онкологическом заболевании.

«Помоги, Господь, незнакомому мне Отару, а также вразуми его», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее Кушанашвили, который проходил лечение от рака в 2024 году, сообщил, что тяжело больных пациентов не выписывают из медицинского учреждения после операции, в то время как Симоньян была дома уже на второй день после госпитализации.

Симоньян сообщила о тяжелой болезни 7 сентября, а 9 сентября она написала, что вышла из наркоза после операции. Главный редактор RT выразила благодарность всем тем, кто переживал за нее. Она подчеркнула, что ценит оказанную ей поддержку. Позднее, 22 сентября, Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологии.

