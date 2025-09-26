На дороге между Псковом и Петербургом два поезда поменяли маршрут
В Псковской области два электропоезда «Ласточка» направят по измененным маршрутам, сообщила 26 сентября Октябрьская железная дорога.
Уточняется, что электропоезда проследуют через станцию Батецкая. Так, по техническим причинам по измененным маршрутам проследуют «Ласточки» сообщением Псков – Санкт-Петербург и обратно.
Ранее в этот же день недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. В результате инцидента пострадавших не было, также не сошел с рельсов ж/д состав.
