В Псковской области на ж/д путях произошел взрыв

Недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в мессенджере MAX.

Он также сообщил, что в результате взрыва пострадавших нет.

Губернатор отметил, что ж/д состав не сошел с рельсов. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 20 сентября, два человека погибли и 12 пострадали при сходе двух вагонов и укладочного крана при проведении железнодорожных работ в Амурской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

