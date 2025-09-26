В Гонконге запретили микроквартиры площадью менее 8 кв. м
Власти Гонконга запретили строительство домов с крошечными квартирами площадью менее 8 кв. м. Об этом сообщило 26 сентября агентство Bloomberg.
Согласно новому законопроекту, так называемые разделенные квартиры должны иметь площадь не менее 8 кв. м и быть оборудованы отдельной ванной комнатой, средствами пожарной безопасности, освещением и вентиляцией.
«Эти меры были приняты в ответ на обеспокоенность Пекина по поводу так называемых домов-клеток — небольших квартир, часто сдаваемых в аренду бедным», — пишет агентство.
Организации, помогающие малоимущим в Гонконге, уже предупредили, что эти меры могут привести к росту арендной платы за недорогое жилье. Предложение такого доступного жилья, вероятно, сократится.
Ранее, 7 мая, сообщалось, что Китай снизил базовую процентную ставку до 1,4% и уменьшил объем денежных средств, которые банкам необходимо хранить в качестве резервов, чтобы поддержать экономику в условиях торговой войны с США. Уточнялось, что стоимость кредитов по госпрограмме покупки жилья снижена до 2,6%, чтобы удовлетворить насущные жилищные потребности жителей и помочь стабилизировать рынок недвижимости
