Трамп не посчитал необычной встречу сотен генералов в Пентагоне

Американский лидер Дональд Трамп не увидел ничего необычного во встрече сотен высокопоставленных генералов армии США, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Об этом 26 сентября сообщает издание Newsmax.

«Но почему это так важно? Я имею в виду то, что он (глава Пентагона Пит Хегсет. — Ред.) ладит с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо», — сказал Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, выразил согласие с Трампом и также не увидел в предстоящем событии ничего удивительного.

«Мне кажется странным, что из этого сделали такую большую новость», — добавил Вэнс.

Накануне издание The Washington Post сообщило, что Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин. Отмечалось, что в Соединенных Штатах и за их пределами насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов. Приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ