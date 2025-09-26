Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья американского штата Орегон

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов американского штата Орегон. Об этом 26 сентября сообщили в Геологической службе США (USGS).

По информации центра, сейсмособытие произошло в Тихом океане на расстоянии 231 км от города Бэндон. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 25 сентября, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от города Мене-Гранде, население которого составляет более 60 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ