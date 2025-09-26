Реклама
В Луганске предотвращен теракт против высокопоставленного военного Росгвардии

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с коллегами из ФСБ России предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, задержав жителя региона. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке теракта. В августе текущего года в ходе обыска оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку», — заявила Волк.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых устройств, подготовке к преступлению и террористическому акту. По данным ведомства, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и регулярно находился с ними на связи.

«С помощью мессенджера он передал координаты и фотографии оборудованного им тайника, а также другую информацию. В дальнейшем завербованный мужчина через тайник получил всё необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний», — добавила Волк.

Ранее, 23 сентября, сообщалось о задержании двух диверсантов по подозрению в совершении диверсий с 2023 года. Уточнялось, что отца и сына 1970 и 1992 годов рождения задержали при подготовке подрыва ж/д моста через реку Самару. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Позднее стало известно, что задержанные сами выбирали цели для диверсий, надеясь, что в результате происшествия будут жертвы среди мирного населения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

