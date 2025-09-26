Реклама
Шеф-редактора The Insider Олевского объявили в розыск в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Шеф-редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский был объявлен в розыск на территории России. Соответствующая карточка 25 сентября была размещена в базе розыска МВД России.

Конкретная статья УК РФ, по которой разыскивается Олевский, не уточняется.

Прокуратура РФ 16 июля возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Уточнялось, что фигурант принял участие в публикации трех видео, в которых продвигается антироссийская риторика, формируется негативное мнение о политике РФ и дискредитируются органы госвласти.

Тень учителя: иноагентам запретят вести просветительскую деятельность
На какие учреждения распространяется действие закона и о чем до сих пор спорят парламентарии

Ранее, 3 июля 2024 года, Черемушкинский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол об участии в нежелательной организации в отношении основателя и главреда издания интернет-издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (также включен в реестр иноагентов).

Затем Генпрокуратура РФ сообщила, что было принято решение признать нежелательной деятельность The Insider на территории РФ. В августе того же года журналист был заочно арестован за незаконный переход границы с Украиной.

