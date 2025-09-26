Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе
Сюжет:

ФСБ опубликовала кадры работы подразделения «Горыныч» в районе Константиновки

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило боевую бронированную машину (ББМ), операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре пункта управления БПЛА и четыре ретранслятора Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении специальной военной операции (СВО). ФСБ России 26 сентября опубликовала кадры работы подразделения.

Уточняется, что подразделение регионального управления ФСБ России отследило маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявило местонахождение пунктов управления беспилотниками, атакующих местное население Дзержинска и Горловки.

После доразведки подразделение «Горыныч» ликвидировало цели.

Танковый порыв: как батальон «Волга» помог освободить десятки населенных пунктов
Комбат рассказал «Известиям», как из обычных тверских добровольцев он создал максимально эффективное боевое подразделение

ФСБ России 24 сентября опубликовала кадры уничтожения антитеррористическим подразделением «Горыныч» диверсионно-разведывательных групп ВСУ на дзержинском направлении СВО. В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили места распоряжения украинских боевиков.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025