Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило боевую бронированную машину (ББМ), операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), четыре пункта управления БПЛА и четыре ретранслятора Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении специальной военной операции (СВО). ФСБ России 26 сентября опубликовала кадры работы подразделения.

Уточняется, что подразделение регионального управления ФСБ России отследило маршруты передвижения вражеских диверсионных групп и выявило местонахождение пунктов управления беспилотниками, атакующих местное население Дзержинска и Горловки.

После доразведки подразделение «Горыныч» ликвидировало цели.

ФСБ России 24 сентября опубликовала кадры уничтожения антитеррористическим подразделением «Горыныч» диверсионно-разведывательных групп ВСУ на дзержинском направлении СВО. В ходе боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили места распоряжения украинских боевиков.

