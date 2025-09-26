В ГД предложили маркировку продуктов для борьбы с косвенным увеличением их цены

Инициатива по борьбе со стелсфляцией (скрытое увеличение стоимости товара) посредством обязательной маркировки подобных продуктов была направлена на рассмотрение в Роспотребнадзор. Об этом 26 сентября сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР.

«Прошу рассмотреть возможность усиления контрольных мероприятий в отношении производителей продуктов питания, в рамках которых предлагается уделять особое внимание не только соответствию веса и объема, но и проверке заявленного состава продукции, выявлению случаев необоснованного удешевления рецептур», — приводит содержание его обращения к главе Роспотребнадзора Анне Поповой «РИА Новости».

Отмечается, что Чернышов предложил четким и заметным образом размещать информацию об измененной рецептуре на упаковке продукта, что, по его мнению, повысит информированность потребителей и не лишит их возможности сделать осознанную покупку.

Согласно информации, опубликованной на сайте нижней палаты, с которой 8 сентября ознакомились «Известия», в ГД был внесен законопроект о введении «честного чека». Он подразумевает, что, если цена на кассе выше, чем на ценнике, товар выдается бесплатно. Над разработкой текста документа работали депутаты партии «Новые люди».

