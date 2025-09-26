Реклама
Александр Пичушкин просил 25 лет лишения свободы вместо пожизненного заключения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин просил назначить себе 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока во время обжалования приговора в Верховном суде РФ. Об этом 26 сентября сообщили «РИА Новости» после ознакомления с официальными судебными документами.

«Осужденный Пичушкин <...> просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — сказано в материалах дела.

Пичушкин был не согласен с приговором, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, в том числе чистосердечное признание и добровольное сотрудничество со следствием. Однако Верховный суд не удовлетворил его просьбу.

Уголовные тела: как ловили ангарского и битцевского маньяков
Бывшие опера рассказали «Известиям» детали расследований дел серийных убийц и особенности их психологии

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в апреле сообщили, что Александр Пичушкин заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств. Отмечается, что данные преступления в настоящее время являются нераскрытыми.

В мае ФСИН России также отказала Пичушкину в переводе из исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в мордовскую.

В августе стало известно, что врачи не выявили медицинских препятствий для дальнейшего содержания «битцевского маньяка» Александра Пичушкина в колонии «Полярная сова».

Александр Пичушкин родился 9 апреля 1974 года. Он известен под прозвищами «битцевский маньяк», «убийца с шахматной доской». Пичушкин утверждал, что стремился совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 62 эпизода. Самое большое количество преступлений Пичушкин совершил с 2001 по 2006 год. В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению.

