Битцевский маньяк заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств
Осужденный к пожизненному лишению свободы битцевский маньяк Александр Пичушкин заявил о готовности признаться в совершении еще 11 убийств. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
«Пичушкин А.Ю. заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово города Москвы», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что информацию о совершении Пичушкиным особо тяжких преступлений получили сотрудники Главного оперативного управления ФСИН и Главного управления уголовного розыска МВД Росси. Отмечается, что данные преступления в настоящее время являются нераскрытыми.
По данным источника «Известий», Пичушкин в ближайшее время будет этапирован в Москву для проведения следственных действий.
17 апреля минувшего года мать битцевского маньяка Наталья Гуськова сообщила о плохом состоянии сына в тюрьме. Она уточняла, что Пичушкин находится на грани смерти из-за сильной болезни.
Александр Пичушкин родился 9 апреля 1974 года. Он известен под прозвищами «битцевский маньяк», «убийца с шахматной доской». Он утверждал, что стремился совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 62 эпизода.
Первой жертвой маньяка стал его однокурсник в 1992 году. Он отказался убивать вместе с ним. Самое большое количество преступлений он совершил с 2001 по 2006 год. В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Пичушкин отбывает пожизненное заключение в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.