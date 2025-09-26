Алиев назвал проблемы с экологией главной причиной обмельчания Каспийского моря

Наблюдающееся обмельчание Каспийского моря связано в первую очередь с имеющимися экологическими проблемами, над устранением которых надо сплотить все прикаспийские страны. Об этом 25 сентября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Азербайджана отметил, что ранее, в 2022 году, он уже поднимал данный вопрос, однако в настоящее время ситуация ухудшилась. Поэтому, как добавил он, Баку продолжает быть готовым к тесному сотрудничеству с ООН для решения этой проблемы.

Сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Магомедрасул Магомедов 28 августа в беседе с «Известиями» сообщил, что, если Каспийское море обмельчает даже на 10 м, весь Северный Каспий будет потерян. Он отметил, что данная ситуация может сложиться потому, что почти 90% воды Каспийское море получает из Волги и Урала, в которых также падает объем воды.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ