Алиев назвал проблемы с экологией главной причиной обмельчания Каспийского моря

Алиев: Каспийское море мельчает из-за экологической катастрофы
Фото: Global Look Press/Li Renzi
Наблюдающееся обмельчание Каспийского моря связано в первую очередь с имеющимися экологическими проблемами, над устранением которых надо сплотить все прикаспийские страны. Об этом 25 сентября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Азербайджана отметил, что ранее, в 2022 году, он уже поднимал данный вопрос, однако в настоящее время ситуация ухудшилась. Поэтому, как добавил он, Баку продолжает быть готовым к тесному сотрудничеству с ООН для решения этой проблемы.

«Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет»
Заместитель директора Института океанологии РАН Петр Завьялов — о мерах для точного прогнозирования состояния моря

Сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Магомедрасул Магомедов 28 августа в беседе с «Известиями» сообщил, что, если Каспийское море обмельчает даже на 10 м, весь Северный Каспий будет потерян. Он отметил, что данная ситуация может сложиться потому, что почти 90% воды Каспийское море получает из Волги и Урала, в которых также падает объем воды.

