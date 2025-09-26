Трамп сообщил о введении пошлин в 100% на фармацевтические товары
Американский лидер Дональд Трамп 26 сентября сообщил о введении пошлин в 100% на фирменную или запатентованную фармацевтическую продукцию с 1 октября.
«С 1 октября 2025 года мы введем 100-процентную пошлину на любую фирменную или запатентованную фармацевтическую продукцию, за исключением случаев, когда компания строит свой фармацевтический завод в Америке», — говорится в его сообщении в Truth Social.
По словам Трампа, если строительство производственного завода уже началось, то пошлины не будут распространяться на его продукцию.
Трамп 18 сентября сообщил, что только США могут вводить пошлины против других стран. По его мнению, пошлины работают, поскольку «людям просто некуда деваться». Как указал американский лидер, введенные им пошлины позволят привлечь в этом году инвестиции в размере более $17 трлн.
