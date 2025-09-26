Альпинист из Польши спустился с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода

Польский альпинист Анджей Баргель совершил спуск с вершины Эвереста на лыжах без использования дополнительного кислорода. Об этом стало известно 25 сентября.

«Первый в жизни лыжный спуск с вершины Эвереста без дополнительного кислорода», — написал Баргель в Instagram (входит в Meta, признанную экстремистской и запрещенную в России).

