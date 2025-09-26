Синоптики спрогнозировали температуру до +15 градусов в Москве 26 сентября
Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 26 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.
В Московской области днем будет от +10 до +15 градусов, а ночью температура может упасть до +2 градусов.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление будет составлять 756–758 мм рт. ст.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 22 сентября, в день осеннего равноденствия в столице был побит метеорологический рекорд — температура на метеостанции ВДНХ достигла 26,5 градуса. Это значение, по словам эксперта, на 0,4 единицы больше, чем показатель предыдущего рекорда. Вильфанд пояснил, что аномальная жара объясняется поступлением воздуха из жарких регионов Африки.
