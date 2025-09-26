Реклама
Лавров и генсек ОБСЕ обсудили положение дел в организации

Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу на встрече во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсудили нынешнее положение дел объединения. Об этом 26 сентября сообщили на сайте МИД РФ.

Уточняется, что ОБСЕ переживает серьезные трудности. Причиной тому стали попытки некоторых государств направить ее деятельность исключительно в русло украинских интересов и антироссийской риторики. Были обсуждены возможные пути выхода из сложившейся ситуации, основанные на ключевом принципе ОБСЕ — достижении консенсуса.

Мировая инициатива: ООН открыла юбилейную сессию в поисках единства
Российская делегация будет продвигать свое видение украинского урегулирования

Лавров 25 сентября обсудил гнетущую ситуацию в отношении ОБСЕ с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Глава российского МИД представил ключевые взгляды России на причины нынешнего кризиса в организации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

