Путин и Пашинян обсудили работу атомной электростанции Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили работу армянской атомной электростанции. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-центре Кремля.
«В Армении функционирует <...> атомная электростанция, которая <...> обеспечивает 30% электроэнергии в стране, <...> треть всего электричества выдает атомная электростанция», — сказал Путин.
Президент добавил, что «Росатом» на данный момент старается увеличить срок работы этой станции.
На встрече также были затронуты различные стороны сотрудничества между Москвой и Ереваном. Путин отметил, что отношения между странами развиваются стабильно и успешно. Он подчеркнул, что товарооборот достиг почти $11 млрд, что составляет 34% от общего внешнеторгового оборота Армении. По российским данным, торговый оборот с Арменией в 2024 году составил $11,7 млрд, установив новый рекорд.
Кремль ранее в этот же день анонсировал встречу Путина и Пашиняна. Уточнялось, что встреча состоялась в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.
Ранее, 20 сентября, Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. Как указал премьер-министр, взаимодействие между РФ и Арменией переживает фазу конструктивной трансформации, что станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. По его словам, активный диалог между странами будет непрерывным.
