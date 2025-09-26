Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Общество
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Мир
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Общество
План «Ковер» был введен в Пензенской области
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Около 50 злоумышленников забросали камнями трамвай и устроили поджог в Дрездене
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Путин и Пашинян обсудили работу атомной электростанции Армении

0
EN
Фото: TASS/Jan Woitas
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили работу армянской атомной электростанции. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-центре Кремля.

«В Армении функционирует <...> атомная электростанция, которая <...> обеспечивает 30% электроэнергии в стране, <...> треть всего электричества выдает атомная электростанция», — сказал Путин.

Президент добавил, что «Росатом» на данный момент старается увеличить срок работы этой станции.

На встрече также были затронуты различные стороны сотрудничества между Москвой и Ереваном. Путин отметил, что отношения между странами развиваются стабильно и успешно. Он подчеркнул, что товарооборот достиг почти $11 млрд, что составляет 34% от общего внешнеторгового оборота Армении. По российским данным, торговый оборот с Арменией в 2024 году составил $11,7 млрд, установив новый рекорд.

Армения хочет вступить в ШОС: что нужно знать об организации
В настоящее время в международном объединении состоят 10 государств

Кремль ранее в этот же день анонсировал встречу Путина и Пашиняна. Уточнялось, что встреча состоялась в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

Ранее, 20 сентября, Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. Как указал премьер-министр, взаимодействие между РФ и Арменией переживает фазу конструктивной трансформации, что станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. По его словам, активный диалог между странами будет непрерывным.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026