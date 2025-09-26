Реклама
В Москве со 2 января изменился тариф на проезд по МСД
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
В посольстве РФ оценили будущее российско-боливийского проекта по добыче лития
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Эксперт Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Захарова заявила о следовании Запада тактике «стратегического молчания»
Reuters сообщило о порядке 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Активисты зажгли свечи в память о погибших в Херсонской области
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Трамп признал использование макияжа на руках
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Путин встретился с премьером Армении Пашиняном

Фото: РИА Новости/Софья Сандурская
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 26 сентября сообщили на сайте Кремля.

«В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в публикации.

Их встреча прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Данные переговоры стали завершающими в серии встреч президента РФ после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям.

Разбились на группу: Армения и Азербайджан сделали еще один шаг к миру
В ОБСЕ ликвидировали переговорный формат по Карабаху

Ранее, 20 сентября, Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. Как указал премьер-министр, взаимодействие между РФ и Арменией переживает фазу конструктивной трансформации, что станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. По его словам, активный диалог между странами будет непрерывным.

