Путин встретился с премьером Армении Пашиняном
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 26 сентября сообщили на сайте Кремля.
«В Кремле началась встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в публикации.
Их встреча прошла в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Данные переговоры стали завершающими в серии встреч президента РФ после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям.
Ранее, 20 сентября, Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. Как указал премьер-министр, взаимодействие между РФ и Арменией переживает фазу конструктивной трансформации, что станет основой для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. По его словам, активный диалог между странами будет непрерывным.
