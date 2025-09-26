Лучшее в мире оптоволокно повысит точность лазерных скальпелей

Ученые Института химии высокочистых веществ имени Григория Григорьевича Девятых РАН создали новые оптическое волокно с рекордно низкими потерями энергии, превосходящее известные аналоги в пять раз. Разработку будут применять для создания более эффективных лазерных систем, для микрохирургии и офтальмологии, а также для производства высокоточных сенсоров, способных контролировать содержание вредных газов в воде и атмосфере.

«Полученные характеристики оптоволокна — это важный технологический результат, который приближает нас к практическому использованию теллуридных световодов в реальных устройствах для инфракрасного диапазона: от лазерных скальпелей нового поколения до спектрометров для изучения далеких планет. Ключевой результат работы — не только достижение рекордно низких оптических потерь в волокне, но и найденные пути дальнейшего улучшения их свойств. Мы планируем испытать полученные волокна в качестве проводящих сред в конструкциях реальных лазеров», — рассказал руководитель проекта, кандидат химических наук, старший научный сотрудник молодежной лаборатории высокочистых халькогенидных стекол института Александр Вельмужов.

Оптоволокно представляет собой тонкую стеклянную нить, обеспечивающую передачу света на значительные расстояния. Волокна, работающие в инфракрасном диапазоне с длинами волн 9,3 и 10,6 микрометров, особенно востребованы в медицине: они применяются в лазерах для высокоточной нейрохирургии и офтальмологических операций, снижая риски и повышая точность за счет отсутствия громоздких зеркальных систем. Новая разработка позволит существенно повысить эффективность таких медицинских технологий.

