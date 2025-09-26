Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Лучшее в мире оптоволокно повысит точность лазерных скальпелей

0
EN
Фото: Александр Вельмужов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые Института химии высокочистых веществ имени Григория Григорьевича Девятых РАН создали новые оптическое волокно с рекордно низкими потерями энергии, превосходящее известные аналоги в пять раз. Разработку будут применять для создания более эффективных лазерных систем, для микрохирургии и офтальмологии, а также для производства высокоточных сенсоров, способных контролировать содержание вредных газов в воде и атмосфере.

Раствор начистоту: уникальный комплекс превратит навоз в питьевую воду
Он позволит перерабатывать отходы эффективнее существующих решений

«Полученные характеристики оптоволокна — это важный технологический результат, который приближает нас к практическому использованию теллуридных световодов в реальных устройствах для инфракрасного диапазона: от лазерных скальпелей нового поколения до спектрометров для изучения далеких планет. Ключевой результат работы — не только достижение рекордно низких оптических потерь в волокне, но и найденные пути дальнейшего улучшения их свойств. Мы планируем испытать полученные волокна в качестве проводящих сред в конструкциях реальных лазеров», — рассказал руководитель проекта, кандидат химических наук, старший научный сотрудник молодежной лаборатории высокочистых халькогенидных стекол института Александр Вельмужов.

Оптоволокно представляет собой тонкую стеклянную нить, обеспечивающую передачу света на значительные расстояния. Волокна, работающие в инфракрасном диапазоне с длинами волн 9,3 и 10,6 микрометров, особенно востребованы в медицине: они применяются в лазерах для высокоточной нейрохирургии и офтальмологических операций, снижая риски и повышая точность за счет отсутствия громоздких зеркальных систем. Новая разработка позволит существенно повысить эффективность таких медицинских технологий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Согласиться на отрез: лучшее в мире оптоволокно повысит точность лазерных скальпелей

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025