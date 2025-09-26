Молдавский депутат рассказал о вероятности повторных выборов

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» если не наберет нужное число мандатов, может не признать результаты выборов, сообщил «Известиям» депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя.

«Есть опасения, что если правящая партия получит менее 40 мандатов из 101, она может не признать выборы. Тогда будет повторное голосование. Напомню, что в соседней Румынии уже был такой сценарий, они не признали победу Кэлина Джорджеску, который выступал против войны (против активного участия Румынии в помощи Украине. — Ред.), после чего выборы были отменены», — сказал он.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

