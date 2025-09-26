Молдавия усиливает сотрудничество с НАТО, в стране развивается военная инфраструктура, сообщил «Известиям» депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

«Сотрудничество с НАТО усиленно развивается. Молдавия вооружается, страна увеличила военные расходы в 4–5 раз, ввела стандарты НАТО, строит военную базу под Кишиневом, модернизирует военный полигон в Бульбоаке, строит военный колледж. Также строится новая инфраструктура, железная дорога по стандартам НАТО», — сказал он.

Депутат добавил, что взаимодействие будет развиваться и усиливаться, если на предстоящих парламентских выборах победит правящая партия.

Выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.

