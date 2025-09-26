Банки нарушают обещания о сохранении высоких ставок по накопительным счетам. Клиентов убеждают, что повышенная ставка будет действовать минимум один-два месяца, но банки меняют условия раньше срока, выяснили «Известия».

Эксперты отмечают: если ставка и срок прописаны в договоре — ее снижение незаконно, а устные обещания консультантов, не подкрепленные документально, считаются мисселингом.

Так, в Яндекс Банке и МТС Банке клиенты жалуются на резкое снижение ставок без предупреждения. Банки объясняют это корректировкой ключевой ставки и рыночными условиями. По мнению экспертов, такая практика законна, но воспринимается клиентами как обман.

Чтобы избежать убытков, рекомендуется открывать срочные вклады с фиксированной ставкой или переводить средства в более надежные продукты. При нарушениях можно обратиться с жалобой в банк и Банк России, собрав доказательства.

Не удержались: банки нарушают обещания клиентам сохранить ставки по счетам