Армия
Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции Путина БПЛА переданы США
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В Норвегии зафиксировали рост случаев насилия над женщинами
Общество
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву дронов
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по Херсонской области
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Минздрав Крыма сообщил о состоянии госпитализированных после атаки ВСУ на Хорлы
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Мир
Трамп признал использование макияжа на руках
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Минцифры выделило бюджет для поддержки проектов по замене зарубежного ПО

Минцифры: 8,3 млрд рублей выделили для поддержки ОЗП по замещению зарубежного ПО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Началась новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП), направленных на замещение зарубежных проектов в IT-сфере, на них будет направленно 8,3 млрд рублей. Об этом 25 сентября сообщило Минцифры.

«ОЗП получат государственный грант до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. В 2025 году на поддержку проектов будет направлено 8,3 млрд рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Для получения гранта ОЗП должны реализовать следующие условия: проект должен соответствовать приоритетным направлениям, иметь экспортный потенциал, возможность тиражирования, а срок его реализации должен быть не более четырех лет.

Минцифры также отметило, что ОЗП — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов.

Вызов предпринят: количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах
Как это повлияло на качество сотовой связи и всем ли она доступна сегодня

В рамках Российского интернет-форума (РИФ-2025) 24 сентября состоялось заседание Минцифры, на котором представили новые сервисы национального мессенджера MAX. Отмечается, что основной темой стали перспективы развития мессенджера в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями.

