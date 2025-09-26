Минцифры выделило бюджет для поддержки проектов по замене зарубежного ПО
Началась новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП), направленных на замещение зарубежных проектов в IT-сфере, на них будет направленно 8,3 млрд рублей. Об этом 25 сентября сообщило Минцифры.
«ОЗП получат государственный грант до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. В 2025 году на поддержку проектов будет направлено 8,3 млрд рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Для получения гранта ОЗП должны реализовать следующие условия: проект должен соответствовать приоритетным направлениям, иметь экспортный потенциал, возможность тиражирования, а срок его реализации должен быть не более четырех лет.
Минцифры также отметило, что ОЗП — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов.
В рамках Российского интернет-форума (РИФ-2025) 24 сентября состоялось заседание Минцифры, на котором представили новые сервисы национального мессенджера MAX. Отмечается, что основной темой стали перспективы развития мессенджера в качестве безопасного канала для повседневного общения с госорганами и компаниями.
