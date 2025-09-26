Эксперт предупредил об опасности несвоевременной смены автомобильной резины

Слишком ранний или, наоборот, запоздалый переход на зимнюю резину может привести к серьезным последствиям для автомобиля и безопасности водителя. О том, чем грозят оба сценария, «Известиям» 26 сентября рассказал собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.

По словам эксперта, езда на летних шинах зимой полностью лишает машину сцепных свойств. В таких условиях автомобиль не может нормально тронуться с места, а в случае движения возникают критические проблемы с торможением и управлением, что неизбежно ведет к авариям.

«Если водитель немного затянул с «переобувкой», то сценарий будет тот же, что описан выше. Если за бортом холод и на дороге наледь, а автомобиль на летней резине, то лучше отказаться от поездок вообще. Перемещайтесь по городу на общественном транспорте, такси или каршеринге. Так гораздо безопаснее для людей, да и машина будет целее», — посоветовал специалист.

В крайнем случае, при движении до шиномонтажа необходимо вдвое увеличить дистанцию, снизить скорость до минимума и избегать резких маневров.

Преждевременная установка зимней резины, в свою очередь, имеет минимальные негативные последствия по сравнению с ездой не по сезону. Несколько дней или даже неделя эксплуатации зимних шин по сухому асфальту не принесут критичного вреда.

Более того, для новой шипованной резины теплый период может быть полезен для прикатки, главное в это время двигаться аккуратно, без пробуксовок и резких маневров.

Однако слишком ранний переход — за две-три недели до устойчивых холодов — ускорит износ дорогостоящих покрышек из-за их более мягкой структуры, которая начинает интенсивно стираться на теплом асфальте.

Эксперт напомнил, что ориентиром для смены резины должна служить не погода, а среднесуточная температура. Как только она устойчиво достигает отметки +5...+7 градусов, можно отправляться на шиномонтаж. Небольшое опережение похолодания не так страшно, как задержка, но и слишком спешить не стоит.

