28 сентября — День работника атомной промышленности: история, традиции, поздравления

Ежегодно, 28 сентября, в России отмечается День работника атомной промышленности — профессиональный праздник специалистов, которые посвятили свою жизнь работе с мирным атомом. В 2025 году он выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают об истории торжества, а также делятся открытками и поздравлениями.

День работника атомной промышленности в 2025 году — история праздника

День работника атомной промышленности — сравнительно молодой праздник. Он был учрежден в 2005 году по указу президента России. Дату торжества выбрали не случайно — 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». Одновременно при Академии наук была создана специальная лаборатория атомного ядра, ставшая колыбелью советской атомной отрасли.

В 1943 году группа физиков под руководством Игоря Курчатова приступила к монтажу модели атомного реактора для изучения нейтронно-физических процессов. Полученные в ходе экспериментов на этом устройстве данные позволили создать первые отечественные реакторы. И уже в 1946 году на базе бывшего патронного завода в городе Глазов началось производство урана для нужд обороны. Два года спустя в Озерске заработал первый в стране промышленный реактор по производству плутония.

Одним из ярких достижений советской атомной отрасли стало первое успешное испытание ядерного заряда, проведенное на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года, всего через четыре года после создания аналогичного оружия в США. Оно продемонстрировало мощь и технологическую зрелость Советского Союза. А в 1953 году советские ученые представили первую термоядерную бомбу.

Однако наиболее впечатляющих успехов СССР достиг в области атомной энергетики. В 1954 году в Обнинске была запущена первая в мире атомная электростанция (АЭС), безаварийно работавшая почти 50 лет. В 1957 году в море вышел атомный ледокол «Ленин», ставший первым судном уникального ледокольного флота, которым на сегодняшний день владеет только Россия.

Впоследствии на территории СССР были запущены и другие атомные электростанции: Белоярская, Билибинская, Кольская, Курская, Балаковская и другие. Большая часть из них работают до сих пор, обеспечивая теплом и светом миллионы людей.

С каждым десятилетием российская атомная промышленность продолжала развиваться и совершенствоваться. В 2007 году был создан государственный концерн «Росатом», который объединил все атомные предприятия страны. Это событие позволило модернизировать производство, развивать новые технологии и укрепить позиции России на глобальном рынке атомной энергетики.

На сегодняшний день атомная отрасль РФ включает в себя около 450 предприятий и организаций, работающих в четырех крупных научно-производственных комплексах: атомного машиностроения, ядерного топливного цикла, ядерного оружейного комплекса и научно-исследовательских институтов. В состав «Росатома» также входит атомный ледокольный флот (ФГУП «Атомфлот»), что позволяет нашей стране занимать лидирующие позиции в сфере освоения арктических маршрутов.

Традиции праздника День работника атомной промышленности 28 сентября

В честь Дня работника атомной промышленности по всей России проходят тематические мероприятия. 28 сентября традиционно подводятся итоги работы отрасли, награждаются лучшие специалисты и обсуждаются планы на будущее.

В крупных городах к празднику готовят выставки и фестивали, посвященные российской атомной промышленности. Участники могут больше узнать об истории отрасли, познакомиться с новейшими разработками в этой сфере, а также принять участие в мастер-классах, викторинах и других познавательных активностях.

Поздравления с Днем работника атомной промышленности

В День работника атомной промышленности поздравления принимают все специалисты, работающие в этой непростой, но важной сфере: инженеры, физики-ядерщики, химики, дозиметристы, радиологи, специалисты по радиационной безопасности, операторы АЭС и многие другие. Им часто желают крепкого здоровья, профессиональных успехов и сил для реализации смелых идей. Вот как это можно сделать.

«Поздравляем с Днем работника атомной промышленности! Ваша работа — основа безопасности и процветания нашей страны. Спасибо, что приносите свет и тепло миллионам домов, обеспечиваете энергией предприятия и другие стратегически важные объекты. Пусть каждый день приносит новые открытия, а успехи вдохновляют на новые свершения!»

Фото создано «Известиями» Энергия мирного атома. С Днем работника атомной промышленности!

«Поздравляем работников атомной отрасли с профессиональным праздником! Пусть энергия атома, которой вы управляете, освещает ваш путь к успеху и приносит в вашу жизнь только самые радостные эмоции. Желаем карьерного роста, крепкого здоровья и семейного благополучия!»

Фото создано «Известиями» Праздник мирного атома 28 сентября

«С Днем работника атомной промышленности! Желаю тебе всегда быть на волне вдохновения и энергии. Пусть каждый твой проект будет успешным, а вклад в развитие отрасли получит заслуженное признание. Здоровья, удачи и благополучия тебе и твоим близким!»

Фото создано «Известиями» Поздравляем всех работников атомной промышленности!

«Поздравляю с Днем работника атомной промышленности! Твоя профессия требует уникальных знаний и терпения, а также полной самоотдачи. Пусть твои усилия всегда приводят к грандиозным результатам, а жизнь будет полна ярких побед!»

Фото создано «Известиями» С Днем работника атомной промышленности! Открытка в мессенджер

«С Днем работника атомной промышленности! Ваши энергия и знания обеспечивают стабильность и надежность в сфере энергетики. Пусть каждый день вашей работы будет успешным, а впереди ждут новые достижения. Благодарим вас за труд, который служит благополучию всей страны!»

Фото создано «Известиями» Открытка с Днем работника атомной промышленности

