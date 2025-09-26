Сильнейшая молитва на Воздвижение Креста Господня

Ежегодно 27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня — один из важнейших церковных праздников, посвященный обретению Креста, на котором был распят Иисус. «Известия» рассказывают, какие молитвы читать в день торжества.

О чем молиться на Воздвижение Креста Господня

На Воздвижение Креста Господня в храмах проходят богослужения. Вечером накануне праздника совершается всенощное бдение — именно оно часто становится центральным событием торжества. В завершение службы первенствующий священник или епископ выносят к аналою Крест. Прихожане целуют святыню, а предстоятель помазывает их елеем. Утром служат праздничную литургию.

Верующие 27 сентября прославляют Животворящий Крест Господень, символизирующий победу Христа над смертью. Центральная тема праздничных богослужений — сохранение Православной церкви и пребывание Отечества в вере. Тем не менее в этот день нередко звучат и более личные молитвы: о здоровье близких, разрешении сложных ситуаций и т.д.

об исцелении от болезней;

об обретении семейного счастья, согласии между родными;

о рождении здорового ребенка;

об укреплении веры, возвращении заблудших на правильный путь;

о помощи в борьбе с искушениями, страстями, зависимостями;

о защите от врагов;

об искуплении грехов.

У кого и о чем просят на Воздвижение Креста Господня

На Воздвижение Креста Господня верующие молятся Иисусу Христу, как Спасителю человечества, а также Животворящему Кресту как орудию этого спасения. Просить в праздник можно о чем угодно — главное, чтобы молитва была искренней и бескорыстной.

Перед какой иконой молиться в церкви в праздник 27 сентября

В праздник Воздвижения Креста Господня наиболее уместно будет молиться перед самим Крестом, который выносят на аналой во время богослужения. Также можно прочитать молитву перед иконой Воздвижения. На ней изображены люди, участвовавшие в поиске и возвращении святыни, — равноапостольные Константин и Елена, а также патриарх Макарий.

В начале IV века император Константин Великий сделал христианство официальной религией Римской империи и прекратил гонения на верующих. По его инициативе начались поиски мест и реликвий, связанных с жизнью Христа. Около 326 года мать императора Елена возглавила экспедицию по обнаружению Креста Господня. В итоге на месте старого языческого храма ей удалось найти три деревянных креста, гвозди а также табличку с именем Иисуса. Чтобы узнать, на каком из них погиб Спаситель, кресты по очереди приложили к недавно умершему человеку. Соприкоснувшись с последним, покойный ожил.

Когда о чудесной находке стало известно, в Иерусалим стали прибывать верующие, желающие поклониться святыне. Народу собралось очень много, и чтобы люди могли увидеть Крест, патриарх Макарий встал на возвышенность и воздвиг его, то есть высоко поднял. Отсюда название праздника — Воздвижение Креста Господня.

Помимо этого, 27 сентября церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста — одного из величайших проповедников и богословов IV–V веков. На эту дату также приходится день Леснинской иконы Божией Матери, обретенной в 1683 году. Сейчас ее оригинал находится во Франции. При желании верующие могут прочитать молитву перед списком чудотворного образа, иконой Иоанна Златоуста или любой другой святыней.

Можно ли молиться дома на Воздвижение

В праздник Воздвижения Креста Господня верующим рекомендуется посетить храм и помолиться перед Честным Крестом. Однако если у человека нет возможности посетить богослужение или хотя бы ненадолго заглянуть в церковь, чтобы поставить свечку, он может прочитать молитву дома. Это не считается грехом.

Самая сильная молитва на Воздвижение Креста Господня в 2025 году

Православная церковь не устанавливает четких правил молитвы в праздник Воздвижения Креста Господня. Верующие могут молиться так, как того требует их душа, используя молитвослов или обращаясь к Богу самостоятельно.

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту Господню

«Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь».

Другая молитва Честному и Животворящему Кресту Господню

«О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь».

