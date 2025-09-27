Психолог назвала причины прогулов школьных занятий ребенком

Прогул школьных занятий — это всегда сигнал о внутренних проблемах ребенка, а не просто каприз. Родители часто воспринимают такие поступки как вызов или непослушание, что ведет к наказаниям и конфронтации. Однако подобный подход игнорирует истинную причину происходящего. Об этом 27 сентября рассказала «Известиям» практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

«Ситуационный протест возникает как острая реакция на конкретные обстоятельства: конфликт с одноклассниками или учителем, боязнь неудачи на контрольной работе, ощущение несправедливости. Это своего рода крик о помощи в сложившейся стрессовой ситуации. Гораздо сложнее обстоит дело с глубинным протестом. Он может быть направлен против системы в целом или, что еще серьезнее, против себя самого», — сказала специалист.

По словам Бережной, чтобы понять истинные причины прогула, важно начинать разговор с ребенком не с обвинений, а с позиции союзника. Ребенок должен чувствовать поддержку и понимание, а не страх перед наказанием. Нужно создать пространство для откровенного разговора, где несовершеннолетний может открыто поделиться своими переживаниями. Только после того как причина будет ясна, можно искать совместное решение проблемы.

«Алгоритм разговора при подозрении на глубинный протест должен быть мягким и последовательным. Сначала стоит констатировать факт, без оценки: «Мне стало известно, что ты не был в школе в такой-то день». Затем необходимо дать возможность высказаться, задав открытые вопросы: «Расскажи, что произошло?», «Что ты чувствовал?», «С чем это было связано?». Главная задача — слушать и слышать, давая понять, что его переживания важны и принимаются всерьез», — пояснила психолог.

Если прогул был вызван ситуационным протестом, добавила эксперт, достаточно помочь ребенку справиться с конкретной проблемой, будь то конфликт в классе или подготовка к контрольной.

18 сентября медицинский психолог Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Анна Авдеева рассказала, как защитить школьника от выгорания. По ее словам, главный способ профилактики — правильный режим сна: младшим школьникам нужно спать 10–11 часов, детям средних классов — 9–10, старшеклассникам — 8–9. В периоды нагрузок сон стоит увеличить, а первоклассникам полезен дневной отдых.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ